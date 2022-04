https://cz.sputniknews.com/20220407/paty-balicek-protiruskych-sankci-co-obsahuje-a-koho-ve-skutecnosti-muze-zasahnout-18155315.html

Pátý balíček protiruských sankcí. Co obsahuje a koho ve skutečnosti může zasáhnout?

Josep Borrell zároveň poznamenal, že nový balíček sankcí proti Moskvě nebude zahrnovat embargo na dovoz ropy z Ruské federace.Embargo na dovoz uhlí z Ruska ve výši 4 miliard eur ročněZákaz dovozu ruského uhlí se plánoval v Evropské unii už dávno a hybnou silou tohoto procesu se stalo Polsko. V podmínkách přeformátování ekonomiky EU se ekologické téma odsunulo na vedlejší kolej.I když v Evropské unii se podnikaly podstatná úsilí pro snížení emisí, podíl uhlí ve vytváření elektřiny na území EU stále činí 15 %. Polské a německé teplárny jsou velmi závislé na ruském uhlí, které chtějí nahradit australským. V této situaci by vznikla spousta dalších komplikací spojených s logistikou, lhůtami a cenou uhlí.Embargo na dovoz cementuV případě odmítnutí dodávek z Ruska lze vhodnou náhradu teoreticky najít v Turecku. Ostatní velcí výrobci se nacházejí příliš daleko. Těžko se však dá očekávat, že Ankara nabídne výhodnější podmínky dodávek než Moskva a rozšíření výroby pro uspokojování potřeb evropských zákazníků přivede ke zvýšení spotřeby energetických zdrojů, které Turecko dováží právě z Ruska.Embargo na dovoz mořských plodůObjem dovozu korýšů z Ruska do zemí Evropské unie se v roce 2021 zvýšil dvojnásobně, a sice na 930 milionů dolarů, dovoz rybího filé stoupl o 43,8 % na 348 milionů dolarů a dodávky mražených ryb vzrostly o 22,35 % na 294 milionů dolarů.Teoreticky tyto objemy dodávek mohou být přesměrovány do Číny. Podle různých odhadů má Peking největší zásoby potravin na světě, přitom jejich dovoz neustále roste.Embargo na dovoz alkoholických nápojůV podstatě se jedná o následek nátlaku ze strany lobbistických skupin. Objemy dodávek z Ruska v roce 2021 činily zhruba 195 milionů dolarů. Evropské značky mohou využít současnou politickou situaci pro zvýšení svého podílu na trhu. Obejít tyto sankce pro Rusko bude těžké, a to kvůli tomu, že dodávky ruských alkoholických nápojů jsou dlouhodobě zaměřeny na tradiční trhy.Zákaz na uzavření dohod se čtyřmi klíčovými ruskými bankamiJedná se o úplném zákazu jakýchkoliv transakcí pro banky VTB, Novikombank, Otkrytije a Sovkombank na území Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zjevně předpokládá, že funkce těchto bank mohou být přerozděleny mezi dalšími bankami působícími v Evropě.Zákaz dovozu do Ruska řady technologických výrobků na 10 miliard eur, včetně polovodičůPodíl trhu polovodičů, na který se může vztahovat zmíněný zákaz, dosahuje zhruba 470 milionů dolarů. Rusko kontroluje zhruba 50 % světových dodávek neonu potřebného pro výrobu polovodičů, což může usnadnit proces jednání o dodávkách s alternativními výrobci.Zákaz ruských a běloruských autodopravních firemToto opatření bude mít určitý dopad na Rusko, ale výrazně se dotkne i Evropské unie.Momentálně v Itálii a dalších zemích probíhají protestní akce řidičů kamionů v souvislosti s růstem cen na palivo. Ruské firmy by mohly částečně vyřešit tento problém. Nicméně současná politická konjunktura neumožnuje tento scénář.Zákaz vstupu ruských lodí do přístavů Evropské unieTento bod od začátku obsahuje mechanismus pro zrušení daného opatření. Spojené státy například zařadily hnojivo z Ruska na seznam velice potřebných produktů.Zákaz účasti ruských firem ve veřejných zakázkách v členských zemích Evropské uniePodíl cizích firem ze zemí mimo unii, které se účastní veřejných zakázek v EU, činí přibližně 1 %. Jedná se většinou o Turecko, Kanadu, Spojené státy a Čínu. Tím pádem toto opatření nebude mít hmatatelný vliv na ruskou stranu.

