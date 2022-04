https://cz.sputniknews.com/20220407/premier-rf-misustin-oznacil-zmrazeni-ruskych-aktiv-v-zahranici-za-piratstvi-18157178.html

Premiér RF Mišustin označil zmrazení ruských aktiv v zahraničí za pirátství

Premiér RF Mišustin označil zmrazení ruských aktiv v zahraničí za pirátství

Zmrazení Západem ruských aktiv je typická pirátská praxe a loupež, prohlásil premiér Michail Mišustin v projevu ve Státní dumě RF. 07.04.2022, Sputnik Česká republika

„Jako první byl zasažen finanční systém. Nepřátelské státy nevymyslely nic lepšího než se vrátit k typické pirátské praxi, máme-li říkat věcem jejich pravým jménem. Zmrazením aktiv fakticky oloupily naši zemi,“ řekl.Podle Mišustina překročil počet restrikcí proti Rusku sankce, které byly kdykoli vyhlášeny proti nějaké zemi, je jich celkem již přes 6 tisíc.Premiér prohlásil, že cílem sankcí je vyvolání paniky a „zasazení rány každému člověku“.USA zavedly včera další balík sankcí proti Rusku, zmrazily aktiva Sberbanky a Alfa banky. Od března byl do amerického SDN seznamu, který stanovuje zablokování dolarových aktiv a transakcí a také omezení vstupu, zařazen předseda představenstva Sberbanku German Gref a první náměstek předsedy Alexandr Vedjachin. Washington předtím také zablokoval aktiva Banky Ruska a VTB. EU plánuje schválení dalšího sankčního balíku proti Rusku do 8. dubna.Prezident USA Joe Biden včera prohlásil, že protiruské restrikce zmařily ekonomický růst, kterého země dosáhla během 15 let. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov přirovnal sankce proti ruským podnikatelům ke gangsterství a také prohlásil, že Rusko má co dočinění se „šílenstvím sankčních hrátek“.

