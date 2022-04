https://cz.sputniknews.com/20220407/senat-usa-schvalil-navrh-zakona-o-programu-pujcek-a-leasingu-pro-ukrajinu-18155395.html

Senát USA schválil návrh zákona o programu půjček a leasingu pro Ukrajinu

Senát USA schválil návrh zákona o programu půjček a leasingu pro Ukrajinu

Americký senát ve středu schválil novelu zákona, která umožní dodávat Ukrajině zbraně podle programu lend-lease. 07.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-07T14:55+0200

2022-04-07T14:55+0200

2022-04-07T14:55+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

usa

ukrajina

zbraně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/644/67/6446746_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_7c28c259f370e0421a863ba093add443.jpg

Lend-lease je program, podle kterého USA pronajímaly anebo poskytovaly dlouhodobou půjčku na vojenskou techniku a munici spojencům ve 2. světové válce. Zákon o lend-lease platil od března 1941 do srpna 1945, spojencům USA byla poskytnuta materiální pomoc za více než 50 miliard dolarů, z toho asi 11 miliard připadlo na SSSR.Skupina zákonodárců za Demokratickou a Republikánskou stranu předložila novelu horní sněmovně koncem ledna, ještě před zahájením ruské vojenské operace na Ukrajině, poté, co se v médiích objevily zprávy o tom, že Moskva chystá vpád. Novela zákona poskytuje prezidentovi USA širší pravomoci na uzavření dohod s ukrajinskou vládou o dodávkách zbraní „na obranu obyvatelstva Ukrajiny před ruským vojenským vpádem, a na jiné účely“. Dokument dovolí hlavě státu minout byrokratické překážky, což urychlí dodávku zbraní.Platnost rozšířených pravomocí amerického prezidenta vyprší v případě urovnání konfliktu (za konflikt označili autoři události ve vztazích mezi Moskvou a Kyjevem po připojení Krymu k Rusku v roce 2014) a snížení počtu ruských vojsk u ukrajinské hranice na stav z března 2021. V novele zákona se uvádí, že kybernetické útoky z Ruska zaměřené na objekty kritické infrastruktury Ukrajiny budou zhodnoceny jako ozbrojený útok.Nyní má novelu schválit Sněmovna reprezentantů. Pak ho má podepsat prezident.Prezident USA Joe Biden v polovině března sdělil, že Washington poskytne Ukrajině vojenskou pomoc za jednu miliardu dolarů. Jde o 9 tisíc protitankových systémů, 800 systémů protivzdušné obrany, drony a další zbraně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nejednou požádal americkou vládu o poskytnutí Kyjevu dodatečného počtu zbraní a techniky, včetně raket a letounů.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Za cíl byla označena „demilitarizace a denacifikace“ sousedního státu. Ministerstvo obrany prohlásilo, že útočí pouze na objekty vojenské infrastruktury.Podle dat OSN zahynulo od začátku konfliktu do 2. dubna na Ukrajině 1 417 civilistů, dalších 2 038 utrpělo zranění. V zemi platí válečný stav. Kyjev zrušil diplomatické styky s Moskvou.

usa

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, ukrajina, zbraně