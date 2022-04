Utajované dokumenty nebyly zničeny, reagoval Hrad na obvinění Českého rozhlasu

„Zápisy v jednacích protokolech KPR jsou serverem iRozhlas.cz interpretovány v rozporu se skutečností. Všechny utajované dokumenty uvedené v textu redaktorů Chaloupské, Štorkána a Mikela ze dne 7. 4. 2022 prošly skartačním řízením, byly vyřazeny a určeny ke zničení. To ovšem neznamená, že byly všechny ihned fyzicky zničeny. K tomu došlo v rámci skartací, a to pověřenými osobami a na certifikovaných zařízeních, pouze u těch utajovaných dokumentů, u nichž to platné předpisy umožňují. Zbytek uvedených spisů je uschován v trezorech Pražského hradu a bude standardně zničen po uplynutí příslušné lhůty,” stojí ve zprávě Kanceláře prezidenta republiky.