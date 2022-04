https://cz.sputniknews.com/20220407/v-bulharsku-promluvili-o-tom-jake-misto-zaujme-rusko-v-novem-svetovem-radu-18152136.html

V Bulharsku promluvili o tom, jaké místo zaujme Rusko v novém světovém řádu

Starému světovému řadu je konec, nový však ještě nenastal, řekl ve vysílání Rádia Bulharsko sociolog Ivo Christov. 07.04.2022, Sputnik Česká republika

„Jde o likvidaci kapitalismu v té podobě, jak ho známe. O společnost, v níž se tvrdě kontroluje mentalita lidí prostřednictvím elektronických sítí. Doslova před našima očima se likviduje takzvaná střední třída. Problém je v tom, že dochází k urychlení dějin,“ podotkl autor.Kombinace Číny a Ruska je to jediné, co může vyvážit USA a dělat jim konkurenci, soudí Ivo Christov.Makrobloky vystřídají globalizaci, dokud se ale nevykrystalizují, prožije svět velké množství kalibrací, mj. i konfliktů, a Ukrajina nebude poslední, soudí sociolog.„Evropské elity pracují proti egoistickým, čistě evropským ekonomickým zájmům. To všechno se prezentuje v ideologickém obalu „osvobození od totalitární závislosti na Rusku“. V důsledku toho se stane Evropa kolem pevně připevněným k americkému vozu,“ řekl v závěru autor.

