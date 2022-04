https://cz.sputniknews.com/20220407/v-nemecku-nazvali-ukrajinskeho-velvyslance-neotesancem-v-podobe-diplomata-18152772.html

V Německu nazvali ukrajinského velvyslance „neotesancem v podobě diplomata“

Velvyslanec Ukrajiny v Německu Andrij Melnik se často chová nevhodně, a nedělá to náhodně, píše Süddeutsche Zeitung. 07.04.2022, Sputnik Česká republika

Podle slov autora článku Heriberta Prantle se v poslední době diplomat pravidelně účastní různých talk show a stal se dost populárním. Melnik je velvyslancem v Německu už sedm let, a jak tvrdí pozorovatel, působí obyčejně příjemným dojmem. Dobře ovládá němčinu, je vždy dobře oblečený a učesaný, a umí se slušně chovat. Když však přijde řeč na ruskou speciální operaci na Ukrajině, překročuje všechny meze.Jde o „Koncert ve jménu svobody a míru“ a halasné Melnikovo pobouření na Twitteru kvůli přítomnosti v Berlínském filharmonickém orchestru „jen ruských sólistů“. Sám autor článku napočítal jen dva lidi s ruským občanstvím, podle jeho slov je to však velvyslanci jedno. Kromě toho Melník vytkl nedávno prezidentovi SRN Franku-Walteru Steinmeierovi „celou pavučinu“ jeho kontaktů v Rusku.Novinář také vyslovil obavy, že podobné Melnikovo chování může mít záporný vliv na postavení ukrajinských běženců. I když některá média se snaží ospravedlnit jeho urážky a slovní útoky, a označují ho za „diplomata schopného mluvit o svých citech“, jeho prohlášení stále častěji vyvolávají pobouření. V závěru autor příspěvku vyslovil naději, že zkušenosti s běženci naučí Němce větší lidskosti a že „nediplomatický diplomat“ to nepokazí.

