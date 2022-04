Bezpečnostní služba Ukrajiny je zapojená do nezákonné sítě drogových laboratoří v Rusku

https://cz.sputniknews.com/20220408/bezpecnostni-sluzba-ukrajiny-je-zapojena-do-nezakonne-site-drogovych-laboratori-v-rusku--18158393.html

Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU) provozuje v Rusku laboratoře na nelegální drogy. Zadržený na území RF pracovník jednoho z takových zařízení v rozhovoru pro... 08.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-08T06:06+0200

2022-04-08T06:06+0200

2022-04-08T06:06+0200

Jak tvrdí Alexander P., ukrajinský státní příslušník, který je odpovědný za zřízení jedné takové laboratoře v moskevské oblasti a je zadržován od roku 2020, známý důstojník SBU mu navrhl, aby se vydal do Ruska a zapojil se do obchodu s drogami. Před odjezdem musel Alexander absolvovat test na detektoru lži, aby se zjistilo, zda je pro tuto práci vhodný.Alexander P. pak dostal speciální telefon pro kontakt s dohlížitelem a byl poslán do Moskvy, kde se spojil s několika dalšími ukrajinskými státními příslušníky a dostal první instrukce. Bylo jim nařízeno pronajmout si dům v moskevské oblasti, koupit si automobil a chemické vybavení. Pracovníci dostali peníze obdržené prostřednictvím bankovních karet, které byli registrované pod falešnými jmény.Tato svědectví potvrzuje i další člen ukrajinského drogové skupiny Alexander Z., jehož úkolem bylo pořizovat chemikálie pro výrobu drog. Podle něj dostával každý člen před odjezdem do Ruska krytí.„Musel jste znát své krytí do detailu, proč jste přijel do Ruska, a nedej bože, aby ta operace byla kvůli vám zrušena, protože se šuškalo o tom, že se průsery trestají. Já osobně jsem se vždy prezentoval jako stavební dělník, ale jinak jsem převážel reaktivní chemikálie, za což mi bylo slíbeno 5000 dolarů měsíčně,“ řekl Alexander.Dodal rovněž, že muž, který měl na starosti jejich skupinu, řekl mu, že dostal nabídku pro tuhle práci od důstojníků SBU.

