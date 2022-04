https://cz.sputniknews.com/20220408/ministr-zahranici-ciny-uvedl-prapricinu-ukrajinske-krize-18158915.html

Ministr zahraničí Číny uvedl prapříčinu ukrajinské krize

Ministr zahraničí Číny uvedl prapříčinu ukrajinské krize

Krizi na Ukrajině způsobilo porušení rovnováhy evropského bezpečnostního systému, prohlásil ministr zahraničí Číny Wang I v rozhovoru s diplomatickým poradcem... 08.04.2022, Sputnik Česká republika

„Prapříčina ukrajinského problému spočívá v tom, že evropská bezpečnost ztratila rovnováhu. Je třeba vybudovat znovu vyvážený, efektivní a stabilní systém evropské bezpečnosti v souladu se zásadou nedělitelné bezpečnosti, a jen takovým způsobem bude možné dosáhnout skutečně dlouhodobé stability a dlouhodobého pořádku v Evropě,“ cituje Ministerstvo zahraničí ČLR slova svého ministra.Wang I zdůraznil, že Peking počítá s co nejrychlejším zastavením palby a obnovením míru, a vynakládá na to patřičné úsilí.Podle slov ministra musí všechny strany vytvářet potřebné ovzduší a podmínky pro napomáhání mírovým jednáním, neměly by působit jako měchy rozdmychávající oheň.Je nepřípustné také prohlašovat podporu dialogu a mírových jednání a současně zavádět nekonečné jednostranné sankce, které stimulují další vyostření rozporů, řekl v závěru ministr zahraničí Číny.Rusko zahájilo 24. února speciální vojenskou operaci pro demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Zdůraznil, že se plánuje pohnat k soudu všechny válečné zločince zodpovědné za „krvavé zločiny proti civilním obyvatelům“ Donbasu.Podle tvrzení Ministerstva obrany RF ruské ozbrojené síly útočí jen na vojenskou infrastrukturu a na ukrajinská vojska. Do 25. března splnily hlavní úkoly první etapy – podstatně snížily bojový potenciál Ukrajiny. Za hlavní cíl operace označili na MO RF osvobození Donbasu.

