Scholz odkládá dodávky tanků Ukrajině, uvádí média

Kancléř Německa Olaf Scholz odkládá definitivní rozhodnutí o dodávkách tanků Ukrajině nehledě na tlak ze strany německých úředníků. Oznámily to noviny Politico... 08.04.2022, Sputnik Česká republika

Podle zdrojů ministr ekonomiky Robert Habeck a ministryně zahraničí Annalena Baerbocková vypracovali plán, který předpokládá dodávky Ukrajině asi 100 tanků. Oficiální osoby oznamují, že Německo původně neplánovalo dodávky těžkých zbraní, později však změnili někteří úředníci svou pozici, protože se domnívali, že by mohl Kyjev tyto tanky použít „v pozdější etapě“ eskalace.Očekávalo se, že rozhodnutí v této otázce bude přijato tento týden. Jak však oznámili úředníci, není tato otázka definitivně vyřešena, protože Scholz tvrdí, že Německo musí „zaujmout společnou pozici“ se západními spojenci v této otázce, než začne dodávat na Ukrajinu těžkou vojenskou techniku.Noviny tvrdí, že kolísání kancléře vyvolalo negativní reakci ze strany jiných politických stran SRN. Například předseda výboru Spolkového sněmu pro záležitosti EU Anton Hofreiter v rozhovoru pro Politico prohlásil, že Německo musí „ukázat své vůdcovství“ v EU a NATO, a neschovávat se za zády jiných zemí.Rusko zahájilo 24. února speciální vojenskou operaci pro demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Zdůraznil, že se plánuje pohnat k soudu všechny válečné zločince zodpovědné za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Podle tvrzení Ministerstva obrany RF ruské ozbrojené síly útočí jen na vojenskou infrastrukturu a na ukrajinská vojska. Do 25. března splnily hlavní úkoly první etapy – podstatně snížily bojový potenciál Ukrajiny. Za hlavní cíl operace označili na MO RF osvobození Donbasu.

