https://cz.sputniknews.com/20220408/velka-britanie-hodla-uvest-kazdy-rok-do-provozu-jeden-jaderny-reaktor-18156234.html

Velká Británie hodlá uvést každý rok do provozu jeden jaderný reaktor

Velká Británie hodlá uvést každý rok do provozu jeden jaderný reaktor

Nová energetická strategie Velké Británie stanovuje výstavbu jednoho jaderného reaktoru ročně, poněvadž Londýn usiluje o snížení závislosti na fosilním palivu... 08.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-08T07:31+0200

2022-04-08T07:31+0200

2022-04-08T07:31+0200

svět

boris johnson

velká británie

jádro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/316/74/3167458_0:217:4201:2580_1920x0_80_0_0_70d9baeb00fc5756d5061807f63531ee.jpg

Tato strategie má podle politika přispět k „větší energetické soběstačnosti a zlevnění“. Také dodal, že budou vytvořeny tisíce pracovních míst a že se účty za elektřinu sníží.Vítr, sluneční energie a vodík jsou rovněž součástí plánu zaměřeného na to, aby do roku 2030 bylo 95 % elektrické energie nízkouhlíkové, uvádí se ve zprávěMediátor a právník Jurij Kapštyk promluvil 15. března v rozhovoru pro list Izvestija o tom, jak protiruské sankce zasáhly Velkou Británii. Dnes se ceny biologických paliv zvyšují v této zemi o 40 %, což podle experta není konec. Kapštyk dodal, že dříve nebo později donutí byznys a ekonomika politické ambice, aby usedly k jednacímu stolu. V polovině března nařídila belgická vláda prodloužení provozu zbývajících jaderných reaktorů o 10 let kvůli energetické krizi.EU informovala v souvislosti s událostmi na Ukrajině a Donbasu o záměru snížit závislost na ruských energetických zdrojích. Za tímto účelem mají evropské země pozměnit své plány v zelené energetice. Zvažují možnost prodloužení provozu uhelných a jaderných elektráren.Situace na Donbasu se prudce vyhrotila v polovině února kvůli ostřelování ukrajinskou armádou. Vlády Doněcké a Luhanské republiky (DLR a LLR) informovaly o evakuaci obyvatel do RF a obrátily se o pomoc na Moskvu. 21. února podepsal ruský prezident Vladimir Putin výnos o uznání DLR a LLR. 24. února zahájilo Rusko speciální operaci na obranu Donbasu.

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

boris johnson, velká británie, jádro