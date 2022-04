https://cz.sputniknews.com/20220408/zkoumani-obsahu-socialnich-siti-nepotvrdilo-ukrajinskou-verzi-o-udalostech-v-buce-uvedli-experti-18159051.html

Zkoumání obsahu sociálních sítí nepotvrdilo ukrajinskou verzi o událostech v Buče, uvedli experti

Odborníci ze Státního institutu mezinárodních vztahů v Moskvě prozkoumali hlavní stránky na sociálních sítích spojené s událostmi v ukrajinském městě Buča... 08.04.2022, Sputnik Česká republika

Podle tvrzení autorů New York Times mrtvoly na ulicích Buče ležely již od 12. března, novináři napočítali celkem 12 těl. Noviny také odkazují na satelitní snímky americké firmy Maxar Technologies z 19. března, na nichž lze údajně vidět tyto mrtvoly. Doktor politologie Alexej Tokarěv poukázal na to, že Maxar Technologies podle jejich vlastních slov poskytuje 90 % geoprostorových dat, které se používají americkou vládou za účelem zajištění národní bezpečnosti a bezpečnosti vojsk v průběhu pozemních operací.Následně experti prozkoumali šest klíčových stránek na sociálních sítích věnovaných městu Buča. Zjistilo se, že v průběhu celého března na těchto stránkách nebyly zveřejněny žádné fotografie či videa, kde by byli vidět mrtví lidé na ulici Jablonská, přičemž fotografie tohoto druhu byly zveřejňovány z dalších čtvrtí Buče, včetně záběrů mrtvých ruských vojáků.

