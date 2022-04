https://cz.sputniknews.com/20220409/byvaly-kongresman-prozradil-proc-usa-chrli-faky-o-konfliktu-na-ukrajine-18160807.html

Bývalý kongresman prozradil, proč USA chrlí faky o konfliktu na Ukrajině

Bývalý kongresman prozradil, proč USA chrlí faky o konfliktu na Ukrajině

Administrativa Joea Bidena využívá téma konfrontace s Ruskem a šíření falešných zpráv o akcích ruské armády na Ukrajině, aby nekontrolovatelně „nafukovala“... 09.04.2022, Sputnik Česká republika

„Rozpočet národní obrany USA na příští rok počítá s 831 miliardami dolarů. Tato částka je tak velká, že umožňuje udržovat vojenskou horečku, šířit rusofobii a dezinformace,“ řekl.V této věci, podotýká politik, Joe Biden následuje příkladu svých předchůdců, ať už to byl Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama nebo Donald Trump.Po rozpadu SSSR přitom nezůstala ani jedna industrializovaná země, která by mohla „přesvědčivě“ ohrozit bezpečnost Spojených států, je přesvědčen Stockman. Washingtonští jestřábi však podle něj tak moc potřebují vnější hrozby, že jsou ochotni ve jménu svých cílů vymýšlet a popularizovat jakoukoli fikci.Například některá americká média aktivně šíří informace o úspěšném odporu ukrajinské armády a jejím možném vítězství za předpokladu dalších dodávek zbraní ze Spojených států a Evropské unie a také nových sankcí proti Rusku.Největší propagandistickou kampaní však podle autora bylo zpravodajství o událostech v Buče.Západní a ukrajinská média koncem minulého týdne šířila fotografie a videa těl mrtvých, které byly údajně pořízeny v Buče poté, co ruské jednotky opustily město. Mnoho uživatelů internetu pochybovalo o pravosti těchto záběrů.Ruské ministerstvo obrany označilo materiály, které se objevily, za inscenaci a provokaci, přičemž zdůraznilo, že za celou dobu, kdy byla Buča pod kontrolou ruské armády, ani jeden civilista neutrpěl následkem násilných akcí. Ministerstvo také poznamenalo, že ruské jednotky zcela opustily město 30. března, zatímco všechny „důkazy o zločinech“ se objevily až čtvrtý den, kdy do města dorazili příslušníci SBU a zástupci ukrajinských televizních kanálů.24. února Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci s cílem denacifikovat a demilitarizovat Ukrajinu. Prezident Vladimir Putin uvedl, že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Podle ministerstva obrany jsou údery vedeny pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky. Podle situace z 25. března dokončila ruská armáda hlavní úkol první etapy – výrazně snížila bojový potenciál Ukrajiny. Jako hlavní cíl operace uvedli v resortu obrany osvobození Donbasu.

