EU přestala pouštět automobily registrované v Rusku a Bělorusku

Země Evropské unie od pátku 8. dubna přestaly pouštět vozidla registrovaná v Rusku a Bělorusku. Informovala o tom Federální celní služba RF. Úřad vysvětlil, že... 09.04.2022, Sputnik Česká republika

Jde o zákaz automobilové nákladní dopravy na území EU, včetně tranzitní dopravy. Ovšem tranzit do Kaliningradské oblasti pro vozidla registrovaná v Rusku zatím stále přetrvává. Jak uvedla Federální celní služba RF, opatření se zatím nevztahují na kamiony, které dodávají farmaceutické, zdravotnické a zemědělské výrobky včetně pšenice a které zabezpečují dodávky energií, barevných kovů a hnojiv. Brusel tento týden schválil pátý balík protiruských sankcí. Dokument zveřejněný v oficiálním deníku EU uvádí, že kamiony z Ruska, které se nacházejí na území unie, by ji měly opustit do 16. dubna. Totéž platí i pro kamiony z Běloruska.

