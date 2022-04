https://cz.sputniknews.com/20220409/japonsko-uz-nepovazuje-bojovniky-azovu-za-neonacisty-a-omluvilo-se-jim-18163577.html

Japonsko už nepovažuje bojovníky Azovu za neonacisty a omluvilo se jim

Služba bezpečnosti Japonska vymazala ukrajinský nacionalistický prapor Azov z informačního seznamu mezinárodních teroristů za rok 2021. 09.04.2022, Sputnik Česká republika

„V poslední době jsou zaznamenávány případy, kdy se zveřejňuje fakticky mylná informace o tom, že Vyšetřovací úřad veřejné bezpečnosti prý označil prapor Azov za neonacistickou organizaci. Litujeme, že k této situaci došlo,“ uvádí se na webu japonského bezpečnostního rezortu.Služba vysvětlila, že tento dokument je kompilací informace z japonských a zahraničních médií, a také zpráv výzkumných ústavů, a proto neobsahuje nezávislé hodnocení.Speciální jednotka Azov Národní gardy Ukrajiny vznikla v roce 2014, brzy po státním převratu v Kyjevě. Do jejího složení patří radikálové, kteří se přidržují rasistických a neonacistických názorů, a to nejen občané Ukrajiny, ale i žoldáci z jiných zemí. Od roku 2014 se Azov účastnil vojenské operace v Donbasu. V Rusku bylo proti jeho příslušníkům zahájeno trestní řízení podle paragrafů o únosu lidí, mučení a použití zakázaných prostředků a metod vedení války. V současné době jsou zbytky Azovu zablokovány v Mariupolu, kde pokračují urputné boje. Nacionalisté přitom využívají pokojných obyvatel jako živého štítu, minují obytné domy a vyhodili do povětří budovu činoherního divadla, kde se ukrývaly stovky lidí.

