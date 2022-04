https://cz.sputniknews.com/20220409/turecko-varovalo-pred-pravdepodobnosti-katastrofy-v-bosporu-kvuli-minam-18164342.html

Turecko varovalo před pravděpodobností katastrofy v Bosporu kvůli minám

Turecko varovalo před pravděpodobností katastrofy v Bosporu kvůli minám

Kontradmirál tureckého námořnictva ve výslužbě Cihat Yaychi upozornil na pravděpodobnost velké katastrofy v Bosporském průlivu kvůli přítomnosti min, které... 09.04.2022, Sputnik Česká republika

Federální služba bezpečnosti RF již dříve upozorňovala, že ukrajinská armáda po zahájení ruské speciální operace na Ukrajině nainstalovala asi 420 min na přístupech k přístavům Oděsy, Očakova a Černomorska. FSB přitom nevyloučila možnost driftu utržených min do Bosporu a dále vlivem proudu i do moří Středozemního povodí. Turecké ministerstvo obrany již dříve třikrát oznámilo nález min driftujících v Černém moři. Podle něj „je zcela zřejmé, že miny do moře pustila ukrajinská strana“. „Není důvod, proč by tyto miny položilo Rusko. Proč by Rusko mělo pokládat na ukrajinské pobřeží miny, aby se pak k němu nepřibližovalo? Proč by Rusko škodilo vlastnímu obchodu tím, že by nechávalo miny v Černém moři? Rusko zajišťuje mořskou přepravu surové ropy, energií a obilí, stejně jako i dalšího zboží pro vývoz a dovoz. Jinými slovy, miny vážně ovlivňují ruský námořní obchod. Ukrajina přitom nemá válečnou loď. Proč by Rusko dávalo miny do moře, aby kladlo překážky Ukrajině? Je tedy zřejmé, že právě Ukrajina tam pustila tyto miny,“ řekl Yaychi.

