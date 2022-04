https://cz.sputniknews.com/20220409/v-rubiznem-explodovala-cisterna-s-kyselinou-dusicnou-18165595.html

V Rubižném explodovala cisterna s kyselinou dusičnou

V Rubižném explodovala cisterna s kyselinou dusičnou

V Rubižném ozbrojenci ukrajinských národních praporů vyhodili do vzduchu další cisternu s kyselinou dusičnou, řekl podplukovník Lidových milicí LLR Andrej... 09.04.2022, Sputnik Česká republika

„V Rubižném byla znovu vyhozena do povětří cisterna s kyselinou dusičnou. Vítr je jihozápadní 9-14 metrů za sekundu, takže mrak půjde, jako minule, na severovýchod,“ napsal na Telegramu.Podplukovník také vysvětlil, jak by se v takové situaci mělo chovat civilní obyvatelstvo:Jak upřesnil oficiální představitel Lidových milicí Luhanské lidové republiky Ivan Filiponěnko, k incidentu došlo na území chemického podniku Zarja a poté došlo k uvolnění jedovatých látek.Podle něj je v nádržích v prostorách Zarji více než 40 tisíc tun kyseliny sírové, chlorovodíkové, dusičné a čpavku, „jejichž výbuch způsobí nenapravitelné škody na ekologii regionu a zničí veškerý život v poloměru 30 kilometrů“ – ohrožena jsou města dosud kontrolovaná ozbrojenými silami Ukrajiny: Lysyčansk, Severodoněck, Zolotoje, Seversk, kde žije více než 300 tisíc civilistů.Tento týden Maročko oznámil, že ukrajinská armáda v Rubižném, v rámci přípravy ke stahování vojsk, vyhodila do vzduchu cisternu, pravděpodobně s kyselinou chlorovodíkovou. Podle údajů Lidových milicí byl okamžik detonace vypočítán tak, aby chemikálie šly směrem k osvobozené Kudrjašovce v LLR.24. února Rusko zahájilo vojenskou speciální operaci k demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny, aby, jak vysvětlil prezident Vladimir Putin, ochránilo lidi, „kteří byli po osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Ministerstvo obrany RF zdůraznilo, že ozbrojené síly útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky. Do 25. března byly splněny hlavní úkoly první etapy – byl výrazně snížen bojový potenciál Ukrajiny. Hlavním cílem je osvobození Donbasu.

