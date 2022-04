https://cz.sputniknews.com/20220409/velvyslanec-ruska-promluvil-o-nebezpeci-prime-vojenske-konfrontace-s-usa-18162465.html

Velvyslanec Ruska promluvil o nebezpečí přímé vojenské konfrontace s USA

Akce západních zemí na pozadí speciální operace na Ukrajině jsou nebezpečné a provokativní, a mohou přivést k přímé vojenské konfrontace Ruska a USA, prohlásil... 09.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-09T09:39+0200

svět

usa

rusko

ukrajina

„Západní státy se bezprostředně účastní nynějších událostí, protože i nadále zásobují Ukrajinu zbraněmi a municí, a provokují tím další krveprolití“, řekl.Velvyslanec podotkl, že „smrt minských dohod“ se stala následkem nacionalistického šílenství a revanšistických nálad kyjevského režimu, který si zvolil cestu rychlé militarizace. Členské země NATO zahájily přitom vojenské osvojování Ukrajiny, přeplnily ji zbraněmi, zatímco prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že plánuje získat jaderné zbraně.„Upozorňujeme na to, že podobné akce jsou nebezpečné a provokativní, protože jsou zaměřeny proti našemu státu“, zdůraznil Antonov. Podle jeho slov, to všechno může přivést USA a Rusko na cestu přímé vojenské konfrontace. Dodal, že jakékoli dodávky zbraní a vojenské techniky, transportní konvoje na území Ukrajiny budou zákonným vojenským terčem pro ruské ozbrojené síly.Rusko zahájilo 24. února speciální vojenskou operaci pro demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Jak prohlásil prezident RF Vladimir Putin, jejím cílem je „ochrana lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. O okupaci Ukrajiny ale nejde, zdůraznil Putin.Za podpory ruských vojáků rozvíjejí ofenzívu seskupení DLR a LLR. Na Ministerstvu obrany Ruské federace prohlásili, že ruské ozbrojené síly útočí jen na vojenskou infrastrukturu a na ukrajinská vojska. Do 25. března splnily hlavní úkoly první etapy – podstatně snížily bojový potenciál Ukrajiny. Za hlavní cíl označili na MO RF osvobození Donbasu.

2022

