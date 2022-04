https://cz.sputniknews.com/20220409/zdf-vyhnani-ruska-z-rady-osn-pro-lidska-prava-je-znamkou-bezprostredniho-upadku-zapadu--18161654.html

ZDF: „Vyhnání" Ruska z Rady OSN pro lidská práva je známkou bezprostředního úpadku Západu

ZDF: „Vyhnání“ Ruska z Rady OSN pro lidská práva je známkou bezprostředního úpadku Západu

Pouze ten, kdo myslí v jedné linii, může pozastavení účasti Ruska v Radě OSN pro lidská práva považovat za skutečný úspěch, říká zpravodaj ZDF Johannes Hano. 09.04.2022

Jde o americký pokus využít lidská práva jako neokoloniální nástroj k dosažení naprosté kontroly a dominance nad mezinárodními vztahy, hřímal ruský zástupce před hlasováním a všechna obvinění proti své zemi odmítl jako falešné narážky, vykonstruované příběhy a falzifikáty. Není to nic nového, říká Johannes Hano, korespondent německého televizního kanálu ZDF.Nic překvapivého nevidí ani v tom, že se „diktatury“ jako Severní Korea, Írán, Bělorusko a Sýrie postavily na stranu Ruska. Pozoruhodnější je, že tentokrát Čína plně podpořila i Rusko, domnívá se Johannes Hano.Podle jeho názoru ne tak výrazná většina v hlasování o pozastavení účasti Ruska v Radě OSN pro lidská práva dává jasně najevo, že „doba dominance západního demokratického kánonu hodnot v OSN brzy vyprší“.K vyloučení Ruska došlo proto, že se počítaly pouze hlasy pro a proti. Když však pro takové usnesení hlasuje pouze 93 ze 193 členských států, je jasné, že celkový hodnotový základ byl značně oslaben, zdůrazňuje ZDF.Německý televizní kanál tvrdí, že před hlasováním Rusko vyvíjelo silný tlak na země „globálního Jihu“ v Africe, Asii a Latinské Americe. Moskva hovořila o tom, že Západ bude pracovat podle dvojího metru, otázku lidských práv nastolí vždy jen tehdy, když je to pro něj výhodné.Vyloučení Ruska vytváří precedens pro všechny, kteří vystupují proti Západu a jeho hodnotám – obecně je tímto odstraněním zpochybněna samotná myšlenka OSN.Korespondent ZDF zároveň zdůrazňuje, že pokud tolik zemí podpořilo pozici Ruska, svědčí to o tom, že se západní demokracie a jejich občané musí probudit. Tento boj se podle něj neodehrává jen na bojištích na Ukrajině. I když si to mnozí nechtějí přiznat:Jako v každé válce, i nyní jde o moc určovat svůj vlastní osud a osud ostatních, říká německý novinář. V tomto ohledu se nic nezměnilo, změnila se však forma a zbraně, kterými je tato válka vedena.V roce 1999 dva plukovníci Čínské lidové osvobozenecké armády, Qiao Liang a Wang Xiangsui, zveřejnili své strategické úvahy o tom, jak bojovat a vyhrávat války v 21. století. V poslední větě své knihy docházejí k závěru, který by měl podle zpravodaje ZDF vyvést Západ ze „stavu troufalé naivity“.V globalizovaném světě, kde vše souvisí se vším, existuje jen jedno řešení, jak vyhrát válku, říkají dva čínští důstojníci: „Nevidíme jiné vhodné řešení než neomezené válčení“.Válka bez omezení (Unrestricted Warfare) je název jejich knihy: v ní obsažená ostrá analýza se nyní odráží ve strategickém plánování Ruska. Válka na všech úrovních, v jakékoli dimenzi, kdy se jí stane účastníkem každý – běžní občané, podnikatelé, politici, generálové, diplomaté.Pouze ten, kdo uvažuje jednorozměrně, může pozastavení členství Ruska v Radě OSN pro lidská práva považovat za velký úspěch, říká Johannes Hano. Většina států nepodpořila rezoluci předloženou Spojenými státy a dalšími spoluautory. Pro Rusko je tento výsledek jen dalším krokem k novému světovému řádu v průběhu války, kterou je připraveno vést na všech úrovních, uzavírá zpravodaj ZDF.

