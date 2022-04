https://cz.sputniknews.com/20220409/zelenskyj-v-evrope-zapochybovali-o-tom-ze-se-kyjev-nepodilel-na-udalostech-v-buci-18162713.html

Zelenskyj: v Evropě zapochybovali o tom, že se Kyjev nepodílel na událostech v Buči

Zelenskyj: v Evropě zapochybovali o tom, že se Kyjev nepodílel na událostech v Buči

Jeden přední evropský politik Volodymyra Zelenského požádal, aby předložil důkazy toho, že události v Buči nebyly „inscenací“ Kyjeva. Ukrajinský prezident o... 09.04.2022, Sputnik Česká republika

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

volodymyr zelenskyj

buča

eu

„Ukažte nám důkazy toho, že to nebyla inscenace“, citoval ho Zelenskyj.Na otázku, jestli je tento politik šéfem vlády jedné z evropských zemí, odpověděl ukrajinský prezident kladně, konkrétní jméno ale neuvedl.Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf evropské diplomacie Josep Borrell navštívili včera Kyjev a Buču. Koncem minulého týdne rozšířila západní a ukrajinská média fotografie a videozáznamy s těly zahynulých, které byly údajně natočeny v Buči poté, co město opustili ruští vojáci. Mnozí uživatelé internetu zpochybnili hodnověrnost těchto záběrů.Na ministerstvu obrany Ruska to označili za inscenaci a provokaci a zdůraznili, že za celou dobu, kdy byla Buča pod kontrolou ruské armády, ani jeden civilista neutrpěl násilím. Podle informace vojenského rezortu ruské jednotky zcela opustily město 30. března, zatímco všechna „svědectví jejich zločinů“ se objevila teprve o tři dny později, kdy přijeli do města příslušníci SBU a představitelé ukrajinských televizních stanic.Rusko zahájilo 24. února speciální vojenskou operaci pro denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny. Prezident RF Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za hlavní cíl operace označili na MO RF osvobození Donbasu.

Zprávy

