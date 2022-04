https://cz.sputniknews.com/20220410/das-erste-odmitnutim-ruskeho-plynu-zustane-evropa-bez-solarniho-skla-18165422.html

Das Erste: Odmítnutím ruského plynu zůstane Evropa bez solárního skla

Das Erste: Odmítnutím ruského plynu zůstane Evropa bez solárního skla

Odmítnutí Německa dovážet ruský plyn povede k zastavení výroby ve sklárnách a narušení dodavatelského řetězce, uvádí televizní kanál Das Erste. 10.04.2022, Sputnik Česká republika

„Surové sklo v tavicí nádobě se musí nepřetržitě ohřívat na 1600 °C, jinak se poškodí i zařízení <…> Obvykle se tento proces zastavuje pouze jednou, a to za účelem obnovení pece,“ řekl Thorsten Schröter, výkonný ředitel Glasmanufaktur Brandenburg (GMB).Společnost ročně vyrobí asi deset milionů metrů čtverečních skla pro solární elektrárny a skleníky. Posledních patnáct let množství energie potřebné k výrobě zajišťoval ruský zemní plyn a podle Schrötera k němu neexistuje žádná alternativa.Ředitel GMB upozornil, že uzavření závodu se dotkne celé Evropy, protože jde o jediného výrobce strukturovaného solárního skla v regionu.Rusko zůstává největším vývozcem plynu do Evropy. Země dodává asi 40 procent modrého paliva spotřebovaného v regionu několika cestami: Nord Stream (přímo do Německa přes Baltské moře), pomocí ukrajinského systému přepravy plynu, plynovodem Jamal - Evropa a Turkish Stream (přes Černé moře).Ruské úřady již dříve oznámily převod plateb za dodávky plynu do nikoli přátelských zemí na rubly. Mohou za to rozsáhlé západní sankce uvalené po zahájení speciální vojenské operace zaměřené na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny. Opatření se dotkla bankovního sektoru a dodávek high-tech produktů, některé firmy pozastavily svou činnost v Rusku.Solární sklo je alternativou k solárním panelům.

