Stoltenberg promluvil o „transformaci“ NATO a vyslání vojáků na východ

Stoltenberg promluvil o „transformaci“ NATO a vyslání vojáků na východ

NATO pracuje na plánech vyslání stálých a plnohodnotných vojenských sil k východním hranicím za účelem obrany před eventuálním útokem Ruska, řekl v rozhovoru... 10.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-10T09:15+0200

2022-04-10T09:15+0200

2022-04-10T09:15+0200

Dnes probíhá „základní transformace, NATO“ vysvětli. V rámci tohoto procesu mají být síly aliance na východních hranicích posíleny, aby dokázaly „odrazit pokus o vpád na území členského státu, například Estonska nebo Lotyšska.“The Telegraph píše, že do 24. února (datum zahájení ruské operace na Ukrajině) mělo rozmístění sil NATO u východních hranic vyslat signál o záměru aliance bránit sebe před eventuálním útokem. V případě invaze by byli do zemí, jež by byly teoreticky ohroženy (například Lotyšsko a Estonsko) vysláni jako posila vojáci z ostatního území NATO.Na východě území aliance je dnes rozmístěno 40 tisíc vojáků, což přibližně desetkrát překračuje jejich počet před několika měsíci, sdělil Stoltenberg v interview.Generální tajemník vysvětlil, že po událostech roku 2014 zahájila NATO největší posílení svých jednotek od dob studené války a označil nynější procesy za „restart.“NATO a její členské státy nejednou informovaly o záměru posílit východní křídlo, včetně před zahájením operace na Ukrajině. Koncem ledna o tom zejména promluvil Stoltenberg. „Zvažujeme zvýšení naší přítomnosti na východě. Může to znamenat dodatečné rozmístění vojenských jednotek NATO, budeme to dělat úměrně, v souladu s našimi mezinárodními závazky, abychom posílili naši společnou bezpečnost v Evropě,“ vysvětlil a dodal, že aliance je připravena na pokračování jednání s Ruskem o zmírnění napětí kolem Ukrajiny.Kreml zase učinil koncem března prohlášení, že NATO zahájila posílení východního křídla již před vyhlášením daného rozhodnutí. Prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že aliance vytváří „takovou silnou pěst“ na východě svých území. Podle jeho slov dal prezident Putin pokyn hlavě ministerstva obrany Sergeji Šojguovi, aby připravil návrhy na posílení západního křídla Ruska.Na začátku dubna Peskov tvrdil, že Rusko posílí své západní hranice, aby „nikoho nenapadlo zaútočit“ na jeho území. Podle jeho slov jde o záměr země zachovat paritu s NATO. „Naše ministerstvo obrany na tom dnes pracuje, na plánu odvetného zvýšení a posílení našeho vojenského potenciálu na západních hranicích. Bude to samozřejmě uděláno takovým způsobem, aby byla zajištěna naše bezpečnost, a aby byla zachována parita ve všem, aby nikoho nenapadlo na nás zaútočit,“ řekl.

