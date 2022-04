https://cz.sputniknews.com/20220410/v-statni-dume-rf-navrhli-docasne-zruseni-dodavek-plynu-do-eu-18166737.html

V Státní dumě RF navrhli dočasné zrušení dodávek plynu do EU

V Státní dumě RF navrhli dočasné zrušení dodávek plynu do EU

Poslanec Státní dumy za krymský region Michail Šeremet navrhl „odpovědět tvrdými sankcemi“ EU a dočasně zrušit dodávky plynu do zemí unie. 10.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-10T13:31+0200

2022-04-10T13:31+0200

2022-04-10T13:31+0200

svět

sankce

rusko

státní duma

plyn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/451/13/4511308_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_506e2a881a21dcdc4575c4028527ae23.jpg

Šeremet má za to, že tyto akce budou odpovědí na „zběsilou, nerespektující a ponižující politiku vůči Rusku.“„V reakci na jejich nepřátelské akce máme uplatnit tvrdé sankce, dočasně úplně zrušit dodávky energetických zdrojů, dokud si evropští soudruzi neuvědomí, že agresivní politika vůči Rusku je pro ně zhoubná a trestuhodná,“ řekl poslanec v rozhovoru pro Sputnik. Šeremet rovněž zdůraznil, že EU dělá osudnou chybu tím, že zvolila za nejlepšího přítele USA.EU schválila 8. dubna pátý balíček sankcí proti Rusku. Obsahuje zejména zákaz na dovoz ropy a plynu z Ruska.Tentýž den informoval britský list The Daily Express, že pět evropských států bylo pobouřeno možností vyhlášení embarga na ruské energetické zdroje. Do „vzpoury“ v EU se postavil maďarský premiér Viktor Orbán, který má za to, že tento zákaz zničí zemi. Embargo na ropu a plyn z Ruska znepokojuje rovněž Itálii, Rakousko, Nizozemí, které se obávají ekonomického chaosu. Německo začalo v poslední době vážněji hodnotit zrušení vztahů s Moskvou, poněvadž 40% plynu nakupovaného Berlínem je dodáváno z RF.Hlava Deutsche Bank Christian Sewing 4. dubna řekl, že v případě embarga na dodávky ropy a plynu z Ruska může německá a evropská ekonomika upadnout do stále větší recese a nakonec padnout. Dodal, že německá ekonomika zaměřená na export je poměrně závislá na ruské ropě a plynu, avšak vláda SRN podniká po zahájení speciální operace RF na Donbasu velké úsilí, aby tento kurs změnila.Ředitel Institutu německé ekonomiky v Kolíně nad Rýnem Michael Hüter učinil 10. dubna předpoklad, že Německo zůstane závislé na ruském plynu přinejmenším další dva roky. Podle jeho mínění by momentální zřeknutí se energetických zdrojů z RF způsobilo ztrátový čas značné části německé výroby a zvýšení počtu nezaměstnaných.Západní státy zahájily uplatnění nových sankcí proti Rusku v reakci na operaci na ochranu civilního obyvatelstva Doněcké a Luhanské lidové republiky, kterou RF provádí od 24. února. Zahájení operace přecházelo vyhrocení situace v regionu, žádost vedení republik o pomoc Ruska a uznání RF nezávislosti donbaských republik.Ukrajinská vojska provádějí od roku 2014 operaci proti obyvatelstvu DLR a LLR, které odmítlo uznat výsledky státního převratu v Kyjevě.

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sankce, rusko, státní duma, plyn