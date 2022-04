https://cz.sputniknews.com/20220410/zuzana-ze-slovenska-bratislava-zvazuje-moznost-predat-kyjevu-samohybne-houfnice-18167824.html

Zuzana ze Slovenska. Bratislava zvažuje možnost předat Kyjevu samohybné houfnice

Zuzana ze Slovenska. Bratislava zvažuje možnost předat Kyjevu samohybné houfnice

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď prohlásil, že Bratislava jedná s Kyjevem o možných dodávkách slovenských samohybných houfnic Zuzana. Politik také tvrdí... 10.04.2022, Sputnik Česká republika

Slovenská vláda hodlá i nadále cpát zbraně do Ukrajiny. Poté, co Bratislava odsouhlasila dodávky protiletadlového raketového systému S-300, nyní mohou být na řadě i slovenské samohybné houfnice Zuzana. Tyto informace dnes na RTVS prozradil slovenský ministr obrany Jaroslav Naď, který poznamenal, že Slovensko jedná s Ukrajinou ohledně dodávek těchto zbraní. Kromě toho slovenská vláda může umožnit ukrajinské straně opravovat své poškozené tanky ve slovenských vojenských opravárenských podnicích.Slovenský ministr vnitra Roman Mikulec si myslí, že Bratislava by mohla předat Ukrajině i stíhačky MiG-29, avšak zatím tato varianta podle něj není ve hře.

