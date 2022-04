https://cz.sputniknews.com/20220411/cast-britu-se-ocitla-ve-stavu-nouze-pise-bloomberg-18167314.html

Část Britů se ocitla ve stavu nouze, píše Bloomberg

Část Britů se ocitla ve stavu nouze, píše Bloomberg

Nezaměstnaní Britové se ocitli v nejzranitelnější pozici v souvislosti s růstem cen elektřiny a potravin kvůli sankcím proti Rusku, píše agentura Bloomberg. 11.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-11T07:27+0200

2022-04-11T07:27+0200

2022-04-11T07:27+0200

svět

velká británie

bloomberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/12715534_0:115:3232:1933_1920x0_80_0_0_b6ce5bc683d589c9cac20b0064e79bef.jpg

Koncem března učinil britský ministr financí Rishi Sunak prohlášení o poskytnutí podpory zaměstnaným občanům, ale nikoli těm, kteří žijí ze sociálních dávek. Evropané, připomíná agentura, museli skutečně zvýšit své výdaje, avšak „žádná velká ekonomika nenechává své nezaměstnané obyvatele v tak zranitelné pozici“.Podle údajů agentury jsou Britové jsou nuceni od 1. dubna vydávat větší část ze svého rozpočtu za elektřinu a plyn, protože jejich ceny vyšplhaly o 54 %. Sociální dávky přitom stouply pouze o 3,1 %, což je méně než polovina růstu minimální mzdy v zemi.Finanční újma způsobená nezaměstnaným může být tedy pětkrát větší než škoda způsobená zaměstnaným lidem, píše agentura. Podle vládních údajů mají reálné příjmy britských občanů klesnout v letošním roce více než kdykoli předtím od zahájení příslušné evidence v padesátých letech, napsal na závěr Bloomberg.Západní státy zavedly sankce proti Rusku kvůli speciální vojenské operaci aměřené na demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Nové restrikce se dotkly hlavně bankovního sektoru a sféry vysokých technologií. Zazněly hlasitější výzvy ke zřeknutí se ruského plynu a ropy. Narušení dodavatelských řetězců však vedlo k ekonomickým problémům v Evropě a USA, především k vyšším cenám potravin a pohonných hmot.Ve Velké Británii zasáhlo zvýšení tarifů miliony domácností v celém království, nyní mají výdaje obyvatel země na energii stoupnout přibližně o 700 liber ročně. To vše způsobilo rekordní inflaci za 30 let, která v únoru dosáhla 6,2 %.Podle údajů průzkumu veřejného mínění Národní sociální služby jsou obyvatelé Spojeného království nuceni podstatně omezit své výdaje. Více než polovina respondentů sdělila, že šetří na potravinách, které nepatří do seznamu nejnutnějších, 34 % šetří na plynu nebo elektřině, 31 % na jídle a nejnutnějším zboží.

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

velká británie, bloomberg