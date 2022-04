https://cz.sputniknews.com/20220411/evropa-bude-muset-po-zreknuti-se-ruske-ropy-a-plynu-zapomenout-na-sve-zelene-idealy-18169781.html

Evropa bude muset po zřeknutí se ruské ropy a plynu zapomenout na své zelené ideály

Evropa bude muset po zřeknutí se ruské ropy a plynu zapomenout na své zelené ideály

Zelený plán bránil USA v boji o evropský energetický trh, po sankcích vůči ruským zdrojům energie nastal pro Ameriku čas, aby dodávala starému světu své... 11.04.2022, Sputnik Česká republika

„USA dávno bojují o evropský energetický trh, jsou připraveny se ho držet zuby nehty. V posledních letech tomu však bránila zelená politika Evropanů a s ní související patetická rétorika. Dnes nastal pro Ameriku čas, aby prosadila své zájmy a dobře si vydělala pod záminkou společného boje s „krvavým režimem“ v Rusku na dodávkách starému světu svých na světě nejšpinavějších ropy a plynu,“ napsal Medveděv.Vyslovil pochybnost, že někoho dnes zajímá globální oteplování a cíle stabilního rozvoje vyhlášené OSN. „A Evropa, která se úplně zbláznila kvůli odmítnutí ruských energetických zdrojů, musí zapomenout na své zelené ideály. Čeká ji to, čím dříve tolik opovrhovala. Spojenci nejbohatší světové mocnosti by si měli vzpomenout na to, že těžba v USA plynu z břidlic způsobuje rekordní škody životnímu prostředí,“ zdůraznil Medveděv.Medveděv poznamenal, že „tyto projekty jsou v rozporu s mezinárodními konvencemi“ a že hlavním zdrojem ekologické škody z těchto výrob je únik metanu. „Lidé v USA nejsou zdaleka nadšeni chamtivostí společností. A výborně vědí, že metan jako skleníkový plyn je desítky krát nebezpečnější než kysličník uhličitý a že jeho únik způsobuje vážné zdravotní problémy,“ napsal náměstek předsedy Rady bezpečnosti RF.Rusko zahájilo 24. února vojenskou operaci na Ukrajině. Odvetou vyhlásily západní země rozsáhlé sankce proti Moskvě, především v bankovním sektoru a v dodávkách hi-tech výrobků. Jednotlivé společnosti oznámily, že zastavují svou činnost v Rusku.V Kremlu označili tato opatření za ekonomickou válku, jaká ještě nikdy nebyla. Ruské úřady zdůraznily svou připravenost na podobný vývoj událostí a ujistily, že budou i nadále plnit své sociální závazky. Ruská banka podniká opatření pro stabilizaci situace na devizovém trhu. Úřady také avizovaly převedení splátek za dodávky plynu nikoli přátelským zemím na rubly. Ruská vláda připravila kromě toho plán čelení restrikcím, který obsahuje kolem stovky iniciativ. Objem jeho financování bude činit asi jeden trilion rublů.

