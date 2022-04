https://cz.sputniknews.com/20220411/kosacev-zapad-muze-na-ukrajine-pouzit-zbrane-hromadneho-niceni-18169634.html

Kosačev: Západ může na Ukrajině použít zbraně hromadného ničení

Kosačev: Západ může na Ukrajině použít zbraně hromadného ničení

Západní země, které tvrdí, že je Rusko „uvázlé“ na Ukrajině, denně čelí stále většímu vnitřnímu tlaku. Proto mohou k ospravedlnění krize před vlastními občany... 11.04.2022, Sputnik Česká republika

„Nyní dochází k jakémusi závodu s časem. Západní země na pozadí argumentů, že Rusko, jak říkají, „uvázlo“ na Ukrajině, se ve skutečnosti každý den dostávají pod stále větší vnitřní tlak. Dostávají se rovněž i do situace zugzwangu (nevýhody tahu), kdy je nutné uvalovat ještě tvrdší sankce, které však budou mít stále silnější bumerangový efekt,“ domnívá se politik.Situace je podle něj nebezpečná tím, že „v určité fázi, ​​aby se ospravedlnilo pokračující zdražování základních produktů a benzínu, bude nutné předvést vlastním občanům něco naprosto ohavného“.Senátor se zároveň domnívá, že by se letos politické změny v Evropě neměly očekávat. „Evropané se bojí zavést takové balíčky sankcí, které by tvrdě zasáhly jejich vlastní občany, tedy osudy vůdců. Ale je dost možné, že vzhledem k vývoji ruské speciální operace a vzhledem k tlaku především Anglosasů, jejichž myšlenky z velké části předává (Volodymyr) Zelenskyj, jenž rovněž přímo vyjadřuje protiruskou polsko-baltskou lobby v Evropě, budou muset být přijata i nepopulární opatření,“ uzavřel místopředseda Rady federace.

