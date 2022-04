https://cz.sputniknews.com/20220411/lavrov-operace-na-ukrajine-ma-ukoncit-snahu-usa-o-uplnou-dominanci-ve-svete-18171865.html

Lavrov: Operace na Ukrajině má ukončit snahu USA o úplnou dominanci ve světě

11.04.2022

2022-04-11T16:09+0200

2022-04-11T16:09+0200

2022-04-11T16:09+0200

„Naše speciální vojenská operace má za úkol ukončit bezohlednou expanzi a bezohledné směřování k úplné dominanci Spojených států a pod nimi ostatních západních zemí na světové aréně. Dominance, která je budována s hrubým porušováním mezinárodního práva, podle určitých pravidel, o kterých teď tvrdí a která čas od času vypracovávají,“ řekl Lavrov.Lavrov rovněž zdůraznil, že Rusko se Západu nikdy nepodvolí.Ruský ministr zahraničí označil politiku Západu vůči Moskvě za rozhořčenou až rozzuřenou.„Je to velmi vážný zvrat v té politice, kterou Evropská unie a všeobecně Západ začal vést pod vedením Spojených států po zahájení naší speciální vojenské operace, politiku, která odráží hněv a v určité míře až rozzuřenost,“ řekl Lavrov s tím, že tato politika je diktována nejen situací na Ukrajině, ale i tím, že z Ukrajiny začali dělat nástupní prostor pro konečné potlačení Ruska a dosažení jeho podřízení tomu globálnímu systému, který vybudoval Západ.Ruský ministr zahraničí se rovněž vyjádřil k ukrajinským provokacím v Buči a na nádraží v Kramatorsku.Co se týče provokace v Kramatorsku, Lavrov zdůraznil, že po údajích, které předložila ruská strana, Západ velmi rychle zmlkl.„Všimněte si, že zatímco kolem Buči se pokoušejí nějakým způsobem kroužit několik týdnů, co se týče Kramatorsku, nějak rychle zmlkli. Podle všechno hned předložené důkazy ještě ve stejný den, včetně balistických faktů a řady dalších, včetně toho, že nedržíme zbraně, jako je Točka-U,“ sdělil Lavrov.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin uvedl, že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“.Podle jeho slov má být za tímto účelem provedena „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny“, postaveni před soud všichni váleční zločinci odpovědní za „krvavé zločiny proti civilistům“ v Donbasu.Ozbrojené síly podle slov ruského ministerstva obrany útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky a k 25. březnu splnily hlavní úkoly první etapy - výrazně snížily bojový potenciál Ukrajiny. Hlavním cílem je osvobození Donbasu.

