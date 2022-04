https://cz.sputniknews.com/20220411/okamura-se-vyjadril-k-inflaci-a-kritizoval-vladu-zlodeji-a-kury-pustili-se-sledujici-do-vlady-18173268.html

Okamura se vyjádřil k inflaci a kritizoval vládu. „Zloději a kur*y" pustili se sledující do vlády

Okamura se vyjádřil k inflaci a kritizoval vládu. „Zloději a kur*y" pustili se sledující do vlády

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se ve svém příspěvku na sociální síti věnoval poklesu životní úrovně v Česku. V úvodu zmínil slova ekonoma Lukáše Kovandy... 11.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-11T19:40+0200

2022-04-11T19:40+0200

2022-04-11T19:40+0200

česko

tomio okamura

inflace

petr fiala

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/09/12638346_0:0:1743:980_1920x0_80_0_0_bfcdc949c05617e9f219bd73523f4f31.jpg

Podle odhadů ekonoma letos inflace vykáže průměrnou úroveň 13,4 procenta, přičemž podle odhadů dalších ekonomů by to mohlo být až 15 procent. Ceny ve stavebnictví můžou vzrůst o desítky procent, připlatíme si také za potraviny.V příspěvku se dále uvádí, že reálná mzda dosud klesala jen v letech 1998 (o 1,4 procenta), 2013 (o 0,8 procenta) a v roce 2020 (o 0,1 procenta). V ostatních letech reálná průměrná mzda rostla.Okamura si myslí, že krátkodobým řešením zdražování by mohlo být snížení daní na energie, pohonné hmoty a základní potraviny, jak postupují vlády v Polsku a Maďarsku. SPD kritizuje Fialovu vládu za to, že nekoná podobným způsobem.Podle hnutí SPD je nezbytné zajistit energetickou a potravinovou soběstačnost Česka a dostavět nové bloky jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně a také zajistit strategické zásoby plynu.„Podle hnutí SDP je zajištění energetické a potravinové bezpečnosti, levné elektřiny a dostatku levných energetických zdrojů a levných potravin jedním ze základních pilířů suverenity, svobody a prosperity naší země,“ stojí v závěru příspěvku.K nečinnosti vlády se rovněž vyjádřili sledující. Někteří jsou přesvědčeni o tom, že vládu obyčejní lidé vůbec nezajímají.Další uživatelé si myslí, že by možná politikům pomohlo, kdyby měli plat jako obyčejní dělníci.„Vláda je banda darebáků, která by měla mít plat jako obyčejný dělník ve fabrice. Asi i to by bylo za to pospáváni a vymýšlení blbostí až moc,“ praví Marie Vitíková.Někteří uživatelé si servítku rozhodně nebrali:

https://cz.sputniknews.com/20220411/sily-dnr-prevzaly-kontrolu-nad-pristavem-v-mariupolu-18172456.html

https://cz.sputniknews.com/20220411/zacharovova-uvedla-jak-byli-vycviceni-ozbrojenci-kteri-spachali-provokaci-v-buci-18170287.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tomio okamura, inflace, petr fiala