Peskov: NATO je zaměřena na konfrontaci, rozšíření aliance neposílí bezpečnost v Evropě

NATO je zaměřena na konfrontaci, další rozšíření aliance neposkytne Evropě větší bezpečnost, prohlásil mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov. 11.04.2022, Sputnik Česká republika

Britský list The Times napsal s odkazem na vlastní zdroje, že Švédsko a Finsko hodlají vstoupit do NATO již letos v létě.USA nejednou mluvily o tom, že vstup Ruska do NATO není možný, řekl novinářům prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov v komentáři k tvrzením, že RF kdysi pozvali do aliance.Požádali ho, aby okomentoval článek bývalého prezidenta USA Billa Clintona v časopise Atlantic o tom, že po rozpadu SSSR byly prý dveře pro budoucí členství Ruska v NATO otevřené. Peskova se zeptali, jestli Clinton skutečně kdykoli potvrdil Vladimiru Putinovi tuto připravenost aliance na budoucí členství Ruska.V Kremlu odsuzují sankce proti novinářům a šéfredaktorům médií, což je nepřípustné a přesahuje rámec pochopení, řekl novinářům mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov.Dříve byla zveřejněna zpráva, že EU rozšířila seznam sankcí proti fyzickým osobám z RF. Dostal se na něj zejména prezident holdingu Krasnaja zvezda Alexej Pimanov, člen Veřejné rady při Ministerstvu obrany RF Igor Korotčenko, šéfredaktor listu Komsomolskaja pravda Vladimir Sungorkin, generální ředitel Státní televizní a rozhlasové společnosti Oleg Dobrodějev, šéfredaktor listu Moskovskij komsomolec Pavel Gusev a další.„Nejednou jsme mluvili o tom, tím spíš, že nejde o první naše vedoucí činitele médií, víte, že proti vaším kolegům jistý čas platí sankce. Sankce jako takové považujeme za nepřijatelné a nelegitimní, zavedení restrikcí proti novinářům, zástupcům a vedení médií považujeme za absolutně nepřípustné, rozhodně to odsuzujeme. Přesahuje to rámec pochopení,“ řekl Peskov v komentáři k novým sankcím.Vyslovil také jistotu, že sankce neovlivní činnost médií.Když Peskov komentoval výrok o tom, že se Komsomolskaja pravda dostala do sankčního seznamu proto, že je to oblíbený list Putina, Peskov poznamenal, že to má být pro noviny příjemné.„Co se týče vysvětlení, proč byly proti Komsomolce zavedeny sankce, mohu vám jenom poblahopřát k takovému mezinárodnímu uznání. Myslím, že vám to má polichotit, všem nám také,“ řekl Peskov.

