Turecký ministr obrany vyloučil průjezd válečných lodí do Černého moře

Turecko nedovolí vplutí válečných lodí do Černého moře, prohlásil ministr obrany Hulusi Akar. Jeho slova cituje TR Haber. 11.04.2022, Sputnik Česká republika

svět

turecko

ukrajina

„Budeme dodržovat Montreux [konvenci]. Válečné lodě do Černého moře nepustíme,“ řekl ministr.Turecko po zahájení ruské vojenské operace na Ukrajině v souladu s konvencí z Montreux uzavřelo pro ruské a ukrajinské válečné lodě úžiny Bospor a Dardanely a poté upozornilo, že průlivy budou uzavřeny pro všechny válečné lodě.Úmluva byla přijata v roce 1936. Její 19. článek uvádí, že během konfliktu, jehož není Turecko stranou, nemohou válečné lodě válčících stran proplouvat úžinami. Výjimkou jsou případy, kdy je Ankara povinna poskytnout pomoc napadenému státu na základě smlouvy o vzájemné pomoci. Kromě toho mohou válečné lodě proplout úžinami a vrátit se do svých hlavních přístavů. Turecko může zakázat jakékoli zemi používání úžin, pokud to považuje za hrozbu pro vlastní nebo regionální bezpečnost.Operace na Ukrajině probíhá od 24. února. Ruská vláda uvádí jako její cíl „demilitarizaci a denacifikaci“ sousedního státu. Na Ukrajině platí stanné právo, diplomatické vztahy mezi zeměmi byly přerušeny.Turecká vláda podporuje jednání o mírovém urovnání konfliktu. 29. března se v Istanbulu uskutečnilo setkání ruské a ukrajinské delegace. AFP a Al-Arabiya poté uvedly, že Moskva a Kyjev chtějí pokračovat v jednáních v Turecku, ale mají „daleko k dohodě o společném textu“.

