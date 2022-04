https://cz.sputniknews.com/20220411/v-usa-promluvili-o-neuspechu-ministerstva-zahranici-ktery-vedl-k-situaci-na-ukrajine-18169453.html

V USA promluvili o neúspěchu ministerstva zahraničí, který vedl k situaci na Ukrajině

Politika USA zabránila překonání ukrajinské krize a byla příčinou ruské speciální operace na území této země, řekl na tiskové konferenci časopisu American... 11.04.2022, Sputnik Česká republika

Poukázal na to, že USA, jež veřejně a důsledně trvaly na právu Kyjeva na vstup do NATO, nehodlaly ve skutečnosti přijmout bývalou sovětskou republiku do aliance. Washington přitom ignoroval postoj Moskvy, pro kterou byl vstup Ukrajiny do NATO „červenou čárou“ v otázce bezpečnosti.Expert vyslovil pochybnost ohledně diplomatických schopností zaměstnanců Ministerstva zahraničí USA, poněvadž v posledních desetiletích řešily USA světové problémy především vojenským způsobem. Označil také americkou politiku vůči Ukrajině za nekompetentní.Podnikatel dodal, že američtí diplomaté měli pochopit obavy Ruska kvůli rozšíření NATO. Připomněl obrovský vojenský potenciál aliance a její účast v konfliktech na Balkánu a v Libyi.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin uvedl, že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“.Podle jeho slov má být za tímto účelem provedena „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny“, postaveni před soud všichni váleční zločinci odpovědní za „krvavé zločiny proti civilistům“ v Donbasu.Ozbrojené síly podle slov ruského ministerstva obrany útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky, k 25. březnu splnily hlavní úkoly první etapy – výrazně snížily bojový potenciál Ukrajiny. Hlavním cílem je osvobození Donbasu.

