WSJ se dozvěděl o zvýšení stavu čínských jaderných sil za účelem odrazování USA

2022-04-11

Skutečnost, že USA posílily podporu Tchaj-wanu, který Peking považuje za součást Číny, donutila čínské vedení připustit možnost, že USA mohou použít jaderné zbraně v konfliktu kvůli ostrovu, říkají osoby blízké k vedení země. Peking proto považuje stupňování jaderné síly za způsob, jak odradit Washington od přímého zásahu do eventuálního konfliktu.WSJ píše, že američtí vojenští úředníci a analytici v bezpečnostní sféře jsou znepokojeni tím, že akce Číny mohou znamenat záměr zasadit nečekaně jaderný úder. Zdroje zároveň prohlásily, že Peking nehodlá použít jadernou zbraň jako první.Domnívají se, že Čína plánuje udržet svůj jaderný arzenál ve stavu potřebném k zajištění svých zájmů. Podobný postoj Pekingu již dříve nastínil Fu Cong, ředitel odboru kontroly zbrojení čínského ministerstva zahraničí.Noviny však uvádějí, že čínská armáda se zároveň domnívá, že jejich jaderné zbraně jsou „příliš zastaralé“, než aby se daly účinně použít proti USA.Podle tvrzení zdrojů neučinil Peking změny v jaderné politice v souvislosti s událostmi na Ukrajině.Čínský jaderný arzenál má podle hodnocení americké strany několik set hlavic (Rusko a USA mají asi 4000 hlavic). Pentagon očekává, že Čína do konce tohoto desetiletí zvýší počet hlavic na 1000.Na konci února, po zahájení ruské vojenské operace na Ukrajině, převedl prezident Vladimir Putin síly jaderného odstrašení do zvláštního režimu bojové služby, protože „nejvyšší představitelé předních zemí NATO dovolují agresivní prohlášení vůči naší zemi“. Později tiskový tajemník hlavy státu Dmitrij Peskov řekl, že použití jaderných zbraní Moskvou je možné pouze v případě ohrožení existence země.V Pentagonu přitom hovořili o absenci důvodů ke změně stavu amerických sil strategického zadržování kvůli aktivitám Ruska.

