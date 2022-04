https://cz.sputniknews.com/20220411/zacharovova-uvedla-jak-byli-vycviceni-ozbrojenci-kteri-spachali-provokaci-v-buci-18170287.html

Zacharovová uvedla, jak byli vycvičeni ozbrojenci, kteří spáchali provokaci v Buči

Zacharovová uvedla, jak byli vycvičeni ozbrojenci, kteří spáchali provokaci v Buči

Oficiální představitelka ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová komentovala výzvu ukrajinského ministra zahraničí Dmitrije Kuleby vědcům z celého... 11.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-11T17:38+0200

2022-04-11T17:38+0200

2022-04-11T17:38+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

maria zacharovová

buča

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/811/16/8111675_0:0:2741:1541_1920x0_80_0_0_526eadaefc5f88ebdfde90b957a9931b.jpg

„Ukrajinský ministr zahraničí Kuleba vyzval vědce z celého světa, aby prošetřili příčiny, které podle něj byly po léta živeny a které vedly ke „zvěrstvům“ údajně „spáchaným ruskými vojsky“ v Buči. Ruské politické elity a propaganda v průběhu mnoha let podněcují nenávist dehumanizují Ukrajince, povzbuzují ruskou nadřazenost a připravují půdu pro tato zvěrstva. Vyzývám akademiky z celého světa, aby prošetřili, co vedlo k Buči,“ napsala Zacharovová na svém telegramovém kanálu.Podle Zacharovové odpověděl na Kulebovo svolání Alexej Arestovič, který namaloval algoritmus akcí, aby probudil mezi Ukrajinci vlastenectví.„Takto byli vycvičeni ukrajinští militanti, kteří spáchali kriminální provokaci v Buči. Příště by se Kuleba neměl obracet na „akademiky světa“, ale na Alexeje Arestoviče, podle Wikipedie na „politika, zpravodajského důstojníka, bloggera, politického a vojenského pozorovatele, sloupkaře pro internetová média, herce, organizátora psychologických seminářů i školení a charitativní nadace pro psychologickou podporu vojákům“, kteří bojovali proti obyvatelům Donbasu v období 2014-2017. Ten řekne, jak byli na Ukrajině vytvořeni kyborgové,“ napsala Zacharovová.Ukrajinská provokace v BučiPřipomeňme, že dříve ukrajinská média šířila videa, jež byla údajně natočena v kyjevském předměstí Buča a prohlašovala, že údajně po stažení ruské armády z tohoto města v ulicích ležela těla mrtvých civilistů. Ruské ministerstvo obrany následně prohlásilo, že všechny fotografie a videa zveřejněná kyjevským režimem údajně o jakýchsi „zločinech“ ruských vojáků v Buči jsou provokací. Rovněž byly zveřejněny důkazy popírající ukrajinské informace.Uživatelé si přitom všimli, že někteří „mrtví“ hýbou rukama a uhýbají končetiny, aby je nepřejela vojenská technika. Také ve zpětném zrcátku vozidla je vidět, jak jeden z údajně „mrtvých“ vstává, jakmile auto projede.Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov později řekl, že Rusko kategoricky odmítá jakákoli obvinění z podílu na smrti lidí v Buči a požaduje, aby mezinárodní lídři nespěchali s neopodstatněnými obviněními proti Rusku, ale aby naslouchali argumentům Moskvy. Ruští diplomaté podle něj budou téma provokace v Buči i nadále prosazovat do programu jednání Rady bezpečnosti OSN.

https://cz.sputniknews.com/20220410/z-lodi-zablokovanych-v-pristavu-mariupol-bylo-evakuovano-47-lidi--18168619.html

https://cz.sputniknews.com/20220411/evropa-bude-muset-po-zreknuti-se-ruske-ropy-a-plynu-zapomenout-na-sve-zelene-idealy-18169781.html

buča

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maria zacharovová, buča