„A kdy pošlete potravinovou pomoc ruskému lidu?“ Jurečka sklidil nepříjemné dotazy

Místopředseda vlády ČR Marian Jurečka na své sociální síti sdělil, že se vláda minulý týden rozhodla odeslat potraviny na Ukrajinu. 12.04.2022, Sputnik Česká republika

Jurečka se obrátil k sledujícím s prohlášením, že Česko pošle potravinovou pomoc na Ukrajinu a rovněž i poděkoval ministerstvu zemědělství a jejímu šéfovi Zdeňku Nekulovi.Veřejnost ovšem neocenila tuto péči o jiný národ.„A co pomoc pro chudé v Česku,“ táže se sledující podepsaný jako David.„2/2 se na ně kašle. Nejsou nebezpeční. To takový Zelenskij, kýchne a čeští politici se strachy poserou. Natož aby zvýšil hlas. To by byli schopni mu předat i klíče od korunovačních klenotů. Prostě čeští politici razí heslo. Čechům česká půda. Ale pod povrchem,“ rozhořčuje se Nicolas Grinn.Kateřinu Konečníkovou zas zajímá, zda se dočká pomoci také ruský lid.„A kdy pošlete potravinovou pomoc ruskému lidu,“ táže se sledující.Dalšího sledujícího zajímá, zda se vláda rozhodne přijmout opatření, která by zlepšila kvalitu života českých občanů:„Uděláte i něco pro nás?“ ptá se Jan Baník Durčák s odkazem na údaje z ČZÚ, podle kterých došlo k brutálnímu navýšení cen, třeba ceny na benzín a naftu vzrostly až o 50,6 %, na zemní plyn o 37,7 % apod.

