https://cz.sputniknews.com/20220412/co-na-to-cesky-narod-dalsi-protektorat-cernochova-schytala-za-cestu-do-usa-18177006.html

„Co na to česky národ, další protektorát?“ Černochová schytala za cestu do USA

„Co na to česky národ, další protektorát?“ Černochová schytala za cestu do USA

Hned po Velikonocích česká ministryně obrany Jana Černochová pojede na služební cestu do USA. Bude tam projednávat smlouvu o obranné spolupráci, uvedly to na... 12.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-12T18:58+0200

2022-04-12T18:58+0200

2022-04-12T18:58+0200

česko

jana černochová

zahraniční cesta

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/17123469_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_6891246af731e5e5ffb82e83835b0bb0.jpg

V příspěvku se podotýká, že ministryně bude v rámci služební cesty řešit různé „citlivé otázky“, třeba radarové smlouvy:K služební cestě české ministryně do Spojených států se vyjádřili i uživatelé sociálních sítí, u většiny to vyvolalo bouřlivou reakci.„Opravdu velmi šílená kráva,“ napsal Pavel Novotny.Další sledující to dokonce přirovnal k historickým událostem první poloviny minulého století:Někteří uživatelé dokonce vyjádřili osobní nepřízeň:„Doufám, že s ní letadlo spadne. Dopředu lituji všechny ostatní, co poletí s ní. Kecy o karmě si rovnou nechte na koledu,“ rozčiluje se Františka Butalová Šimi.Následující komentátor vášnivě odsuzuje předmět jednání s USA, předpokládá přitom, že je už všechno odsouhlaseno:„Správní lidé na svých místech. To, co tahle smečka dokázala za měsíc, nestihli jiní za roky. Rozdat, prodat, zlikvidovat. Ta paní tam nejede dojednávat podmínky. Ta paní už má posvěcené a dopředu schválené vše, co budou chtít,“ naříká Jiří Pastourek.„Takže jestli tomu správně rozumím - neproběhla žádná diskuze na úrovni parlamentu a nejspíš ani vlády… natož aby proběhlo referendum, protože se to týká všech občanů… a blondýna jela vyjednávat… tak bravo… ať žije právní stát…“ rozhořčuje se Eva J Casakari.

https://cz.sputniknews.com/20220410/cesko-zacalo-premyslet-o-zrizeni-vojenske-zakladny-usa-kvuli-situaci-na-ukrajine-18167611.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jana černochová, zahraniční cesta, usa