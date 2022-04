Ekonomové předpověděli rekordní pokles životní úrovně ve Spojeném království

„Pokračování tohoto trendu by mohlo znamenat konec oživení trhu práce, který v loňském roce zaznamenal klesající tendenci nezaměstnanosti. Pravděpodobnost toho se navyšuje i kvůli tomu, že mnoho z těch, kteří v posledních dvou letech opustili zaměstnání, mohou být nuceni se vrátit do práce, aby zaplatili vyšší účty,“ uvádí se ve zprávě. Rovněž se v ní vysvětluje, že expanze nabídky pracovních sil může nastat v době, kdy náborové plány již slábnou. „I při mírném růstu zaměstnanosti v nadcházejících čtvrtletích by dodatečná nabídka pracovních sil znamenala, že míra nezaměstnanosti by mohla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 stoupnout na 4,6 % ze současné úrovně 3,9 %. To by mohlo být první známkou širšího hospodářského poklesu způsobeného energetickou krizí,“ dodává CEBR.