FSB zadržela příznivce Pravého sektoru z Moskvy

FSB zadržela příznivce Pravého sektoru z Moskvy

FSB zadržela příznivce Pravého sektoru (v Rusku zakázaný jako extremistická skupina) z Moskvy, který sloužil v ukrajinských jednotkách v letech 2017-2019

Za účast v ukrajinské operaci na Donbasu mu byla udělena také ukrajinská státní vyznamenání a za odměnu obdržel ukrajinský pas, uvádí FSB. Podle zpravodajské služby dorazil do Ruska krátce před zahájením ruské vojenské operace na Ukrajině a mohl by plánovat sabotáž v Moskevské oblasti.Během výslechu sdělil, že po službě v ukrajinské armádě v roce 2019 odjel za prací do Evropy, protože jsou na Ukrajině nízké platy. V posledních letech měl pracovat mimo jiné také v Česku. Do Ruska podle jeho slov přijel „navštívit příbuzné“. Do Ruské federace měl přijet z Velké Británie.

