„Je poháněn snem stát se vlastníkem myšlenek." Rogozin věří, že Muskovou skutečnou touhou je moc

Skutečnou touhou Elona Muska není dobývání planet sluneční soustavy, on se chystá zmocnit „myšlenek" lidí na Západě a získat nad nimi moc prostřednictvím...

„Tato média budou využívat internet, který bude distribuován jeho orbitálním seskupením, vypuštěným jeho vlastními raketami. Tady je celá ta logika budování „potravinového řetězce“. Vzdávám hold jeho obchodnímu talentu, který je poháněn snem stát se vlastníkem „myšlenek“ alespoň západního světa. I když nebude prezidentem Spojených států, ve skutečnosti se jím stane, a možná dokonce i nejen Spojených států,“ vyzdvihl Rogozin v rozhovoru pro Sputnik.Podle Rogozina Musk vynalezl své rakety Falcon 9 v honbě za mocí. Potřebuje je k vypuštění satelitů orbitálního souhvězdí Starlink, které budou mít více než 40 000 zařízení. Satelity budou vytvářet internet, budou je rovněž využívat i média, nad kterými podle Rogozinových prognóz Musk získá kontrolu v nedaleké budoucnosti.„Je zaměřen na to, aby se stal velmi vlivným člověkem nejen ve Spojených státech, ale i ve světě. Myslím si, že kdyby se nenarodil v Jihoafrické republice, ale ve Státech, určitě by se zúčastnil prezidentských voleb a měl by obrovskou šanci být zvolen. Ovšem jako nerodilý Američan si uvědomuje, že to není možné, proto si zvolil jiný algoritmus jednání,“ vysvětlil Rogozin.

