https://cz.sputniknews.com/20220412/list-the-global-times-vysvetlil-proc-americke-sankce-nemohly-uskodit-rublu-18173835.html

List The Global Times vysvětlil, proč americké sankce nemohly uškodit rublu

List The Global Times vysvětlil, proč americké sankce nemohly uškodit rublu

Americké sankce nemohly způsobit škodu rublu kvůli nemožnosti deglobalizace světové ekonomiky, napsal ve svém sloupku pro The Global Times americký novinář... 12.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-12T22:52+0200

2022-04-12T22:52+0200

2022-04-12T22:52+0200

svět

rubl

sankce

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/341/47/3414732_0:9:3000:1697_1920x0_80_0_0_f33d180a6caeabdae89d4898d9f7c6f9.jpg

„Ve svém projevu 26. března ve Varšavě prezident USA Joe Biden řekl, že se kvůli západním sankcím „změnil rubl na smetí“. Toto tvrzení bylo zjevnou nadsázkou a skutečnost to vyvrátila. Od okamžiku zahájení ruské speciální vojenské operace na Ukrajině si rubl téměř vrátil ztracené pozice,“ podotkl odborník. Poukázal na to, že Západ, když zahájil ekonomický boj s Moskvou, přecenil vlastní možnosti. Třeba ruské energetické zdroje se ukázaly být pro světovou ekonomiku nenahraditelné a jejich odbytiště se neomezuje jen na spojence USA, zdůraznil Blankenship.Podotkl, že protiruské sankce zavedly hlavně severoamerické a evropské země, zatímco jiné státy to neudělaly, protože zničení hospodářských styků a dodávek, které se vytvořily kvůli globalizaci ekonomiky, by jim způsobilo velké škody. Takže jsou pro Moskvu i nadále otevřeny trhy jiných regionů, které nechtějí a nemohou přerušit vzájemně výhodné hospodářské styky s Ruskem.Rusko zahájilo 24. února vojenskou operaci na Ukrajině. Odvetou zavedly západní země rozsáhlé sankce proti Moskvě, které se dotýkají především bankovního sektoru a dodávek hi-tech výrobků. Jednotlivé společnosti oznámily zastavení své činnosti v Rusku.V Kremlu označili tato opatření za ekonomickou válku, jaká ještě nikdy nebyla. Úřady zdůraznily, že byly na podobný vývoj událostí připraveny, a ujistily, že budou i nadále plnit své sociální závazky. Ruská banka podniká opatření pro stabilizaci situace na devizovém trhu. Úřady avizovaly také převedení na rubly splátek za plyn dodávaný nikoli přátelským zemím. Kromě toho připravila vláda plán čelení restrikcím, který zahrnuje kolem stovky iniciativ. Objem jeho financování bude tvořit asi jeden bilion rublů.

https://cz.sputniknews.com/20220412/v-mariupolu-se-mohou-ukryvat-instruktori-nato-domnivaji-se-ve-statni-dume-rf-18173657.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rubl, sankce, usa