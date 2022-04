https://cz.sputniknews.com/20220412/ministerstvo-zahranici-rf-vyroky-borrella-posunuly-eu-na-zcela-novou-uroven--18175870.html

Ministerstvo zahraničí RF: Výroky Borrella posunuly EU na zcela novou úroveň

Evropská unie se proměnila na agresivní mašinérii NATO, uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Podle jejího vyjádření výrok šéfa... 12.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-12T22:15+0200

2022-04-12T22:15+0200

2022-04-12T22:15+0200

„Posouvá to práci Evropské unie do zcela jiné roviny – z ekonomického bloku, humanitárního, politické organizace se tato struktura stala součástí vojenské agresivní mašiny severoatlantického prostranství nepochybně pod deštníkem NATO,“ řekla Zacharovová během vysílání televizní stanice Rusko 24.Připomeňme, že dříve Borrell na svém účtu na Twitteru napsal ohledně situace na Ukrajině, že „tato válka musí být vyhrána na bojišti“.. Zmínil rovněž 500 milionů eur, které byly vyděleny na účely dodávek zbraní Ukrajině.Kromě toho se Borrell ve svém tweetu opakovaně vyjádřil k raketovému útoku na vlakové nádraží v Kramatorsku, které bylo provedeno raketou Točka-U a vyžádalo si přes 50 civilních obětí. Unijní diplomat znovu obvinil Moskvu ze spáchání tohoto válečného zločinu, aniž by odkázal na jakékoliv důkazy. Podle jeho slov tento incident přivede ke zvýšené podpoře Kyjeva ze strany Bruselu.

