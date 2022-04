https://cz.sputniknews.com/20220412/prepiskl-to-v-nemecku-pozaduji-vyhosteni-ukrajinskeho-velvyslance-18175717.html

„Přepískl to.“ V Německu požadují vyhoštění ukrajinského velvyslance

Na internetu se objevila petice s výzvou vyhostit ukrajinského velvyslance v Německu Andreja Meľnika. 12.04.2022, Sputnik Česká republika

Autor petice má za to, že vyjádření diplomata na adresu Němců jsou nevděčná a neopodstatněná. Kromě toho by splnění Meľnikovových požadavků spojených se situací na Ukrajině ještě více prohloubilo vývoj ekonomické krize v zemi a také by to vedlo k zapojení Severoatlantické aliance do konfliktu.Zmiňme, že ukrajinský velvyslanec v Německu Andrej Meľnik se proslavil svými nediplomatickými výroky. Kromě jiného opakovaně vystupoval s požadavkem dodávek zbraní a stěžoval si ohledně toho, že Evropská unie se neposunula v otázce embarga na dodávky energetických nosičů z Ruska.Německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera obvinil z toho, že má celou síť kontaktů s Ruskem. Média několikrát uváděla výroky velvyslance a obvinila ho z nekompetentnosti.

