https://cz.sputniknews.com/20220412/pro-fialu-je-stala-pritomnost-americkych-vojaku-v-cr-hezkym-pranim-18175589.html

Pro Fialu je stálá přítomnost amerických vojáků v ČR hezkým přáním

Pro Fialu je stálá přítomnost amerických vojáků v ČR hezkým přáním

Český premiér Petr Fiala se vyjádřil v tom smyslu, že mít v Česku americkou armádu je sice hezké přání, ale momentálně se o této otázce nejedná. Fiala to uvedl... 12.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-12T15:17+0200

2022-04-12T15:17+0200

2022-04-12T15:17+0200

česko

petr fiala

jana černochová

usa

vojenská základna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/14752339_0:0:1547:870_1920x0_80_0_0_c2bbec3d34cb97f5d6d57c4b1a34cb17.jpg

„Je to určitě pěkné téma. Pro mě jako občanského demokrata se to pěkně poslouchá, ale opravdu je to jenom hezké přání," řekl Fiala.Téma se podle Fialy objevilo náhodou poté, co europoslanec Alexandr Vondra na víkendovém kongresu připomněl svůj dřívější projev a uvedl, že v Česku by měla být vojenská základna. Ministryně obrany Jana Černochová se pak o tomto nápadu zmínila v médiích.Zmiňme, že diskuze ohledně vytvoření americké základny na území České republiky začaly po vyjádření ministryně obrany Jany Černochové o tom, že po Velikonocích při jednání s americkým ministrem obrany Lloydem Austinem by chtěla toto téma otevřít.Později se však objevily informace o tom, že zatím se nejedná o zřízení americké vojenské základny, ale nejdřív by mělo dojít k jednání o podmínkách smlouvy o obranné spolupráci mezi Českem a USA, kterou nedávno s USA podepsalo také Slovensko. V souladu s dohodou bude moci americká armáda na Slovensku využívat infrastrukturu dvou letišť. Podle Černochové by chvíli trvalo, než by strany dospěly k dohodě, v České republice by ji schvalovaly obě komory Parlamentu.Bývalý premiér Andrej Babiš vystoupil proti zřízený americké základny na území České republiky, tento krok považuje za zbytečný. Na svých sociálních sítích vyjádřil názor, že o podobných otázkách by se mělo rozhodovat v rámci referenda. Podle Babiše Severoatlantická aliance v současnosti vytváří na východní hranici obranné systémy a společné alianční jednotky: „Tak proč bychom ještě měli dělat nějaké základny u nás, když tyhle základny pomáháme budovat?“ uvedl Babiš s odvoláním na přítomnost českých vojáků v rámci mnohonárodního bojového uskupení na Slovensku.

https://cz.sputniknews.com/20220412/polska-prokuratura-oznamila-zatceni-rusa-na-zaklade-obvineni-ze-spionaze-18174696.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

petr fiala, jana černochová, usa, vojenská základna