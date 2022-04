https://cz.sputniknews.com/20220412/putin-cile-specialni-vojenske-operace-na-ukrajine-jsou-slechetne-a-budou-dosazeny--18174964.html

Putin: Cíle speciální vojenské operace na Ukrajině jsou šlechetné a budou dosaženy

Ruští důstojníci poskytují pomoc Luhanské lidové republice a Doněcké lidové republice, jednají odvážně a kompetentně, efektivně využívají nejmodernější zbraně... 12.04.2022, Sputnik Česká republika

Ruský prezident dále uvedl, že cíle operace na ochranu Donbasu budou splněny. Tyto cíle jsou šlechetné – chránit Donbas.Ruský prezident dále sdělil, že ke střetu s protiruskými silami na Ukrajině by došlo v každém případě, byla to pouze otázka času. Kyjev veřejně odmítl plnit minské dohody a už nebylo možné se dále dívat na probíhající genocidu.Ruský prezident se rovněž dotknul tématu protiruských sankcí. Řekl, že Rusko se nehodlá izolovat, kromě toho není možné izolovat Rusko od celého světa. Rusko bude jednoduše rozvíjet své vlastní kompetence, které dříve mohlo kupovat za zisky z ropy.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze stranyjevského režimu“. Za hlavní cíl operace označili v ruském vojenském rezortu osvobození Donbasu.Ozbrojené síly podle slov ruského ministerstva obrany útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky a k 25. březnu splnily hlavní úkoly první etapy - výrazně snížily bojový potenciál Ukrajiny. Hlavním cílem je osvobození Donbasu.

