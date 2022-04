https://cz.sputniknews.com/20220412/slovenska-politicka-na-to-kapla-uz-vam-doslo-proc-jsme-prave-my-darovali-ukrajine-s-300-18175991.html

Slovenská politička na to kápla: Už vám došlo, proč jsme právě my darovali Ukrajině S-300?

Slovenská politička na to kápla: Už vám došlo, proč jsme právě my darovali Ukrajině S-300?

Slovensko nedávno darovalo Ukrajině svůj starý systém protivzdušné obrany S-300. Tato skutečnost tak trochu rozdělila slovenskou společnost.

Slovenská politička Anna Belousovová na svém účtu na sociální síti zmínila názor, že tento krok Slovensko neučinilo jen tak pro nic za nic. Byl to totiž fígl.Slovenská politička v úvodu svého příspěvku napsala, že na Slovensko by mělo dorazit dalších 900 cizích vojáků, jejichž celkový počet byl měl dosáhnout přibližně tří tisíc.V příspěvku se dále píše, že slovenský ministr obrany Jaroslav Naď vysvětlil, že každá jednotka, která bude přítomna na území Slovenské republiky, je spojená s obsluhou určité techniky, o kterou Slovensko požádalo. Z toho logicky plyne, že vojenský personál a zvyšování jeho počtu na Slovensku je spojeno s obsluhou systémů Patriot.Slovensko se tak zbavilo vlastní protivzdušné ochrany, aby mohlo odůvodnit příjezd tisíců cizích vojáků. Pak se politička ptá, že před kým budou Slováky ta vojska chránit. Na tuto otázku podle ní Slováci již brzy dostanou odpověď, a možná dříve než by čekali.„Máme neschopnou, hloupou vládu, která se nestará o potřeby vlastních občanů. Lidé melou z posledního a bude ještě hůř. Ale vládní chunta se cítí sebejistě. Vždyť kdyby něco, mají po ruce cizí žoldáky, kteří nebudou váhat jít i proti nám. Kvůli tomu je tady potřebovali,“ dodává na závěr politička.Co k tomu dodat, snad jen to, že pod příspěvkem panovala naprostá shoda názorů. Absolutní většina diskutujících zastává stejný názor.„Přesně tohle si myslím od té doby, co přišli s tou americkou okupační smlouvou, že tady potřebují vojáky, aby si chránili vlastní zadky před hněvem národa,“ píše Dana Hanáková.Další vyjádřili naději, že už snad pochopí i voliči vládní koalice, že slovenská vláda se o lid vůbec nezajímá.Další připomenuli dobu před podepsáním obranné dohody s USA.„Před podepsáním dohody s USA to předpověděli lidé, kteří mají rozum. Tehdy to sebranka kolem vlády vyhlašovala za hoax. Uběhly 2 měsíce a je to tady, ale v opačném garde. Tedy jako pravda,“ připomněl Vlado Majerik.„Tito diletanti udělali ze Slovenska stoprocentní juesej kolonii,“ praví Peter Recka.

ukrajina

