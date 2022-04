https://cz.sputniknews.com/20220412/vyvadil-putin-je-proste-putin-na-zapade-nema-srovnatelneho-partnera-18176751.html

Vyvadil: Putin je prostě Putin, na Západě nemá srovnatelného partnera

Český právník a politik Jiří Vyvadil okomentoval článek zveřejněný v Parlamentních listech o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi. 12.04.2022, Sputnik Česká republika

V článku se vypráví o řeči Vladimira Putina, kterou pronesl na ruském kosmodromu Vostočnyj, kde se oslavuje 61. výročí prvního letu do vesmíru, který byl vykonán sovětským kosmonautem Jurijem Gagarinym.Tento článek posloužil inspirací pro Vyvadila, který na něj reagoval příspěvkem na svých sociálních sítích. Ve svém příspěvku dospěl k závěru, že ruský vůdce nemá na Západě srovnatelně silného partnera. Evropské politiky přitom porovnal s „šedivými myšmi“. Rovněž lituje toho, že v rámci mediálního puče odstranili bývalého rakouského kancléře:Sledující do značné míry s názorem politika souhlasili:„Se vším souhlasím, jen s tím Kurzem ne, nebyl tak čistý, jak to mnozí vidí,“ komentuje Roman Matys.Pokračuje ve stejném duchu i další sledující:„Já bych řekl, že Biden zajistil práci lidem na dalších 10 let, tolik zakázek na vojenskou techniku…“ prohlašuje Jan Holakovsky.

