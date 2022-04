https://cz.sputniknews.com/20220413/jediny-lek-je-nekompromisni-defenestrace-vlada-nastvala-lidi-dalsi-pomoci-ukrajincum-18180384.html

„Jediný lék je nekompromisní defenestrace!“ Vláda naštvala lidi další pomocí Ukrajincům

Poslankyně Poslanecké sněmovny Karla Maříková uvedla na sociálních sítích, že se vláda rozhodla pro vydělení další finanční částky na podporu uprchlické krize... 13.04.2022, Sputnik Česká republika

Maříková přitom upozornila na to, že rozhodování o udělení finančních prostředků zaměřených na řešení situace s uprchlíky proběhlo tiše, svůj příspěvek rovněž doplnila odkazem na zprávu zveřejněnou na portálu iDNES.cz.Okamžitě se začaly ozývat znepokojené hlasy sledujících. Lidé kritizují situaci, kdy úřady tvrdí, že na některé potřeby občanů nemají dostatečné množství finančních prostředků, přitom v této situaci se peníze našly.„To, co nám tu vládne a tváří se, jak chcou pomáhat českým lidem, jsou jen zkorumpovaní zmetci... Pro uprchlíky najednou mají dostatek prostředků, ale pro český lid není nic, jen platit... Vyházet... Zrádci národa,“ rozčiluje se Sndra Neuwirthová.Další sledující je znepokojen nakládáním s penězi daňových poplatníků, nabízí dokonce i další defenestraci.Uživatele sociálních sítí rozčiluje také myšlenka, že se mohou ocitnout v horší finanční situaci než uprchlíci.„Super, naše vládo, tleskám vám, jak nás ženete do chudoby, Ukrajinci se mají lépe než naši lidé,“ prohlásila Jana Musilová Šulcová.„K tomu není co říct. To není vláda pro české lidi. Je to ‚hnus velebnosti‘,“ napsala Kristýna Vodičková.„Pro označení členů vlády mám krásné jadrné slovíčko na čtyři písmenka. Hádejte, které to je? Začíná na "Z"...,“ uzavírá Mirek Lísanský.

