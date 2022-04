https://cz.sputniknews.com/20220413/ministerstvo-zahranici-rf-zhodnotilo-prohlaseni-o-nutnosti-zapojeni-svedska-a-finska-do-nato-18177921.html

Ministerstvo zahraničí RF zhodnotilo prohlášení o nutnosti zapojení Švédska a Finska do NATO

Prohlášení některých politiků o nutnosti zapojení Švédska a Finska do NATO jsou nerozumná a neodůvodněná, prohlásila oficiální mluvčí ruského ministerstva... 13.04.2022, Sputnik Česká republika

„Nechci to ani komentovat. Protože tato prohlášení nejsou rozumná, nezakládají se na faktech, slouží propagandě a provokaci, neodpovídají zájmům národů těchto zemí. A zajišťují a obsluhují zájmy kolektivní Severoatlantické aliance pod záštitou USA,“ prohlásila Zacharovová ve vysílání rozhlasové stanice Sputnik, když odpovídala na žádost, aby tato prohlášení okomentovala.Diskuse o vstupu Finska do NATO se rozjíždí na pozadí ruské speciální operace na Ukrajině.Dříve bylo oznámeno, že premiérky Švédska a Finska Magdalena Anderssonová a Sanna Marinová projednají ve středu ve Stockholmu harmonogramy a procesy spojené se vstupem do NATO.

