Putin: Všechny oblasti bezpečnosti země jsou soustředěny v Arktidě

Ruský prezident Vladimir Putin se na jednání o rozvoji arktických oblastí vyjádřil k otázkám spojeným s rozvojem Arktidy. Prohlásil, že jsou v Arktidě... 13.04.2022, Sputnik Česká republika

Téměř všechny oblasti ruské bezpečnosti jsou soustředěny v Arktidě. Všem tamním projektům by měla být věnována zvláštní pozornost, která by neměla být posouvána doprava, podotkl ruský prezident.Rovněž ruský vůdce podotkl, že je Rusko v rámci arktických projektů otevřeno spolupráci se všemi zeměmi.„Zdůrazňuji, že Rusko je otevřené společné práci se všemi partnery, kteří o to mají zájem. A to v rámci současných i budoucích programů a projektů v Arktidě,“ prohlásil.Přitom upozornil, že v současných podmínkách je nutné zapojovat do rozvoje území i neregionální země.Dále rovněž podotkl, že Rusko může zvýšit spotřebu a zpracování energetických zdrojů, včetně jejich přesměrování do jiných směrů.„Otevírají se nám alternativní možnosti, varianty a nová okna příležitostí. Co se týče ruské ropy, plynu, uhlí, budeme schopni zvýšit jejich spotřebu na domácím trhu, stimulovat hlubinné zpracování uhlí a také zvýšit dodávky energetických zdrojů do jiných oblastí světa, kde jsou skutečně potřeba,“ řekl.Sankce způsobily krizi na ZápaděVladimir Putin také zdůraznil, že rozhodnutí evropských a amerických politiků zavést nová protiruská omezení přispělo bezprecedentní krizi na Západě.„Odmítnutí řadou západních zemí normální spolupráce, včetně oblasti ruských energetických zdrojů, alespoň tedy některé části z nich, již zasáhlo miliony Evropanů, vyvolalo skutečnou energetickou krizi a mimochodem se také odráží i na Spojených státech. Ceny a inflace rostou všude, což je pro tyto země naprosto bezprecedentní,“ prohlásil Putin.

