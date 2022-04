Tak Rambo nebo Mr. Bean? Kroky Hegera vůči Rusku budí velké emoce

„Rozumíte, oni spáchali sabotáž, protože nás zapojili do války s Ruskem, ohrozili národní obranyschopnost a zdefraudovali státní majetek. My jim to odhalíme a oni nám kvůli tomu vyhrožují kriminálem. Kdyby to tak šeredně nepřipomínalo nástup Hitlera k moci v roce 1933, tak se této grotesce směju jako lečo,“ praví dál Blaha a dodává: „Od rána do večera křičí, že všichni jsme ruští agenti nebo vlastizrádcové, ale když to my řekneme o nich, tak nám to státní moc zakazuje – protože my musíme státní moc povinně slavit, chlácholit a milovat“.