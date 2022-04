https://cz.sputniknews.com/20220413/trojita-z-za-to-ji-budou-chtit-lyncovat-bez-soudu-aneb-co-bude-se-zrzkou-zuzanou-zahradnikovou-18181025.html

Trojitá Z, za to ji budou chtít lynčovat bez soudu aneb co bude se Zrzkou Zuzanou Zahradníkovou?

Trojitá Z, za to ji budou chtít lynčovat bez soudu aneb co bude se Zrzkou Zuzanou Zahradníkovou?

Mediálního analytika Petra Štěpánka zaujala otázka, zda budou v českém prostředí pronásledováni všichni, jejichž jména obsahují písmeno „Z“, patřičný příspěvek... 13.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-13T21:42+0200

2022-04-13T21:42+0200

2022-04-13T21:43+0200

česko

petr štěpánek

zuzana majerová zahradníková

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/18181022_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_e97454c39ed7c20adf0646a458307e6a.jpg

Štěpánek zveřejnil fotografii chlebíčků s písmenem „Z“, a doplnil ji komentářem, že v současnosti se v nebezpečí mohou ocitnout všichni, kteří mají ve jménu písmeno „Z“. Vyjádřil rovněž znepokojení nad tím, že předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová Zahradníková má ve svém jménu dokonce tři Z.Připomeňme si, že chlebíčky udělal Bronislav Kalvoda, který pak následně i zveřejnil tuto fotografii, odůvodnil to přitom tím, že takto chtěl potěšit svoji přítelkyni Zuzanu, kvůli čemuž ho Rada požádala o rezignaci na funkci zastupitele Jilemnic.Štěpánkův příspěvek vyvolal bouřlivou reakci ze strany sledujících, mnozí přitom podotýkají, že to přestává být směšné.„To už není ani pro zasmání,“ prohlašuje Jana Suralová.Další komentátoři se obávají toho, co se bude dít, když se v tomto pronásledování lidé nezastaví.„Trojitá Z, za to ji budou chtít lynčovat bez soudu,“ komentuje Zdeněk Švrček.Znepokojena zvráceností situace je i následující uživatelka internetu, která poukázala na pokrytectví, kdy se na jedné straně dodávají zbraně, a na straně druhé někoho pronásledují jenom za to, jaké písmeno dal na chlebíčky.„No Češi byli, a jsou udavačským stádem‼ Kam se to Česká republika dostala, dáváme ZZZZZZZZbraně, aby se dál zabíjelo‼ A tady se řeší blbá paprika, jak je dána. Proboha lidi, co se to s Vámi stalo‼ Pravda stejně vyjde najevo, jaký se udělal podvod nad českým lidem. Bohužel ovčím a vlaječkářům to nedochází,“ rozhořčuje se Liduška Lili Pavlíková.„Kam kráčíš republiko?“ klade rétorický dotaz Michal Sváček.

https://cz.sputniknews.com/20220412/pro-fialu-je-stala-pritomnost-americkych-vojaku-v-cr-hezkym-pranim-18175589.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

petr štěpánek, zuzana majerová zahradníková